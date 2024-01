AMLO pide a habitantes de Chiapas no dejar sus comunidades y confiar en la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pobladores de comunidades desplazadas y en resistencia de Chiapas quedarse en sus lugares de origen y le den confianza a la Guardia Nacional para hacerle frente a los grupos del crimen, porque de lo contrario significa proteger a delincuentes. La corporación, dijo, no está infiltrada por la delincuencia.

“Con más presencia de la Guardia Nacional, que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque eso es lo otro, hay lugares donde no quieren que esté la Guardia, me consta, sitios en donde no se podía conseguir un terreno para instalar un cuartel, Ahumada, por ejemplo”, indicó.

El mandatario federal enfatizó: “Que ayuden, la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den la confianza. Y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro”.

También dijo comprender a la población que puede actuar bajo la amenaza de estos grupos delincuenciales, pero llamó, en la medida de lo posible y de no ser presionados, a no ser parte de sus filas.

“Entiendo que pueden estar siendo presionados y como se establece en La Biblia: no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes que cuando puedan que no corran riesgo, no se metan. Que no necesitan a estos grupos, ¿saben cuánto es lo que vamos a dispersar este año para apoyo a la gente de todas esas comunidades, de todos los mexicanos pobres, y no necesariamente pobres, a todos los mexicanos? 800 mil millones de pesos, eso nunca había sucedido”, señaló.

El presidente López Obrador insistió en que una de las salidas para que la gente no tenga necesidad de formar parte del crimen son los programas sociales que dispersan más recursos que en otras administraciones y, en algunos casos, dijo, “como nunca”.

“Alrededor de 30 millones de familias que están recibiendo, aunque sea una porción pequeña del presupuesto público que es dinero del pueblo. El ejemplo de los jóvenes, en cinco sexenios del periodo neoliberal le dedicaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos, ahora en cinco años sólo el programa jóvenes construyendo el futuro, 110 mil millones de pesos. Es otra cosa”, aseguró.

–Llamaría a los pobladores a que no salgan de sus comunidades, no se desplacen y que permitan que la Guardia Nacional…

Sí, que los proteja la Guardia y esa es la instrucción que tienen y están en todos lados.

Al hablar del problema de seguridad en Chiapas y del asentamiento de los grupos criminales, dijo que el gobierno atiende pero el llamado firme fue: “A la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes, que entiendo que por temor tengan que asistir porque van a tomar un video para subirlo a las redes sociales, porque tienen también sus aparatos de propaganda y además aquí los reproducen pero en demasía, entonces a ver todos a formarse a la orilla de la carretera y ni modo, porque si no salen a formarse pueden ser víctimas de represalias, eso lo entiendo muy bien”.

Sin embargo, considera que aún pueden ayudar al gobierno al no apoyar a delincuentes ni de un bando ni de otro “y nada que unos son buenos y otros son malos, no, eso es lo que hicieron en la época de García Luna, protegían a unos y enfrentaban a otros, hay testimonios que a las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías para ir a enfrentar a las otras bandas, eso no, aquí no hay protegidos”.