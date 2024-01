La Megafarmacia del Bienestar surtió 67 recetas en tres semanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno federal asegura que la consolidación de la Megafarmacia del Bienestar se da con mil 190 medicinas, dos millones 465 mil 975 piezas, que suman 119 millones 81 mil 248 pesos.

“Estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas”, informó Jens Lohmann, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

La megafarmacia, que se inauguró el 29 de diciembre, dijo, significó que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso el Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, “para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México”.

La Megafarmacia del Bienestar se consolida: Antes 10 distribuidores acaparaban 80% del presupuesto para medicamentos; ahora se prioriza la compra directa con fabricantes. Se cuenta con 1190 claves/2.4 millones de piezas. Se han atendido 523 peticiones y surtido 67 recetas. pic.twitter.com/9fjzRmJsWs — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 19, 2024

Explicó que a través de un centro de atención para la megafarmacia se han recibido 12 mil 541 llamadas, de las que seis mil 507 corresponden a “llamadas sin interacción”, es decir, “hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada”.

En el resto de las llamadas se pide la CURP “para saber que la persona existe”, también el número de receta para determinar que un médico del sector salud asignó un medicamento para el paciente y, si los datos coinciden, se continúa con el procedimiento.

“Tenemos cuatro mil 69 llamadas que no tienen CURP o no tienen la receta, significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, imagínense ustedes los motivos.”

También hay 587 llamadas de seguimiento a folio, que significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la persona volvió a llamar. Hay mil 252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que de 2012 a 2018, 10 empresas concentraron el 79.6 por ciento del gasto de medicamentos del país, con un total de 241 mil millones de pesos.

De las 10 empresas, sólo tres concentraron la mitad de todos los contratos y una, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., se llevó el 35 por ciento de la compra de ese periodo, con un monto de 106 mil millones de pesos, por lo que se cerró el mercado y las empresas dejaron de participar.

Para las compras de medicamentos para 2023 y 2024 participaron 334 empresas y se tuvo un total de 196 millones de pesos para adquirir tres mil 817 millones de piezas de medicamentos y entre los 10 laboratorios que ganaron están: Reactivos y Laboratorios de México, Birmex, Gilead, Roche, Pfizer y AstraZeneca.

Con ese esquema, afirman, se logró romper ese “casi monopolio”, además de comprarlos directamente a los laboratorios, además de que aseguran que se han “fortalecido” las sanciones a los proveedores incumplidos.