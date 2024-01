La senadora Indira Kempis brinca al PRI tras su renuncia a MC

MONTERREY, N. L., (apro).- La senadora Indira Kempis Martínez se sumó a la bancada del PRI, después de renunciar en días pasados a la de Movimiento Ciudadano, por razones de antidemocracia.

La legisladora de Nuevo León rechazó responder si la oferta que le hicieron para sumarse al tricolor, incluye obtener una candidatura en las próximas elecciones del 2 de junio, pues por ahora, dijo, se sumará al proyecto que encabeza la aspirante a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez.

La exemecista que había ganado la senaduría en fórmula con Samuel García, dijo que se adiciona a la fracción priista a partir del inicio del siguiente período de sesiones, el 1 de febrero.

“Me voy al grupo parlamentario del PRI. Ha sido una decisión difícil por todo el contexto que he vivido en estos últimos meses. Movimiento Ciudadano me quería ver muerta, pero les digo que hoy estoy más viva que nunca y lo que pareciera que es una decisión muy incongruente, con mis decisiones anteriores, veo ahora que México pasa por una crisis profunda y están en riesgo nuestros derechos y libertades”, dijo en entrevista.

Al abundar sobre su decisión, que pudiera desconcertar a quienes han seguido su trayectoria, dijo que va a un proyecto como el de Gálvez sin renunciar a su esencia de defensora de causas de mujeres y ciudadanos en general, movida por su amor a México.

“Estoy en el aquí y el ahora, el del PRI no es mi pasado, mi pasado es otro y construyo hacia adelante y eso es buscar ganar las elecciones para tener a la primera mujer presidenta, que sea Xóchitl Gálvez”, señaló.

Dijo que fue invitada por todos los partidos políticos, pero optó por la opción del Partido Revolucionario Institucional, que resultó más acorde con sus opiniones sobre “el aquí y el ahora”, sobre lo que ha ocurrido en el sexenio.

“El PRI no deja de ser esa institución que muchos ven en declive, pero no deja de ser el instituto que tiene estatutos e identidad muy claras en cuanto a mis causas y lo que defiendo”, dijo.

Afirmó que aunque pasa al PRI, seguirá su reclamo legal a Movimiento Ciudadano por impedirle, de manera antidemocrática que se postulara como precandidata a la presidencia de México, una decisión que cayó, en forma de dedazo, según dijo, en la persona de Samuel García, que posteriormente renunció a su aspiración, para dar paso al actual abanderado, el legislador federal por Jalisco, Jorge Álvarez Máynez.

Este bloqueo hizo que renunciara a la fracción naranja en el Senado el pasado 21 de diciembre, día a partir del cual se declaró sin partido.

“Esta violencia de género que no me imaginé que iba a vivir me tiene insistiendo en la justicia. Es mi compromiso y no quiero que ninguna mujer pase por lo que estoy pasando. Y hay iniciativa que quiero hacer, ante tantos vacíos de ley, que permiten que la impunidad exista para los violentadores de la política”, dijo.

Se le preguntó si regresaría a MC si ganara el juicio que tiene interpuesto y respondió que no, pues hacerlo sería como volver con el marido golpeador.