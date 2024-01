Opositores al gobierno quieren como rehenes a familiares de desaparecidos de Ayotzinapa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizaciones sociales en contra de su gobierno quieren como rehenes a madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y pidió saber de parte de quién se recibió la orden de liberar a responsables de la desaparición, de lo cual apuntó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; también, insistió en tener una reunión directa con los familiares, sin intermediarios.

Admitió que su gobierno, mediante el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, buscó a los padres uno a uno porque quieren informarlos de hechos que los abogados no quieren que se enteren. En una conferencia en el CentroProDH esto fue señalado como un intento de dividirlos o de confrontarlos entre ellos

“Resulta que son todos los padres de los jóvenes desaparecidos, pero hay al interior una división que se fue formando por distintas razones –como suele pasar con todas las organizaciones de desaparecidos, hay divisiones en las organizaciones sociales, en todos lados–; nosotros tenemos la obligación de informar a todos, independientemente a qué grupo pertenecen”, dijo.

Medina acudió a cada familiar para invitarlos personalmente a una reunión con el presidente, porque acusó que hay un acuerdo para que las invitaciones se hagan solo a los abogados, y aunque pide que así se haga, también instruyó que se hiciera uno por uno, “porque quiero que tengan información directa, quiero que conozcan cosas que no saben, que no conocen, no porque no quieran, sino porque se han ocultado cosas”.

Uno de esos elementos que quiere que se tenga es “la sentencia que permitió la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes, y esa fue una sentencia promovida por defensores supuestos de derechos humanos. La sentencia ésta que le da la libertad de quienes después como testigos protegidos informan que sí participaron”.

Aseguró que de esa sentencia no saben los padres y madres porque no quieren que se conozca ni que el presidente lo refiera.

“Pero ya parece que me voy a callar ante una situación así, quiero saber de parte de quién se recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así no es un asunto de un juez o de un ministro, mejor dicho, de un magistrado, esto lo tuvieron que haber aprobado arriba, en la Corte, quién dio la instrucción y por qué”, cuestionó.

Aunque afirmó que los archivos de la Sedena pueden seguir abiertos todo el tiempo, propuso un plazo de revisión de tres meses porque ya le queda poco tiempo a su gobierno y quiere avanzar en uno de los compromisos que están pendientes.

“Me dijeron que un mes no era suficiente, me dijeron dos, no, ahora les mandé a decir tres y también por qué van a estar abiertos todo el tiempo y por qué quiero que sean tres, porque no quiero que se siga pasando el tiempo, yo ya me falta poco y yo quiero entregar buenos resultados.”

Desconfianzas

El mandatario aprovechó para insistir que entre las organizaciones hay quienes no le dan confianza porque tienen intereses políticos, que son del bloque conservador y tienen ligas con el conservadurismo en México, en contra de su administración, además de tener vínculos con organizaciones internacionales y con gobiernos extranjeros, “y eso nos da desconfianza”.

Insistió en cuestionar que hubo prisa de que en 10 días se demostrara, mediante el protocolo de Estambul, que hubo tortura sobre los detenidos para que declararan su responsabilidad.

“Ellos sostienen que es porque se quería demostrar la falsedad de la verdad histórica, claro que eso de la verdad histórica es una falsedad, pero lo que estaba ahí en ese expediente era lo otro, el castigo a los responsables”, afirmó.

El presidente dijo que dará “todo lo que pidan los padres, los comprendemos perfectamente bien, ya llevan años buscando a sus hijos, nosotros vamos a seguir ayudando en todo, estos mismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la OEA”, y de nuevo destacó que detrás está el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

“Además, tengo pruebas: me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres, sino básicamente los grupos, que quieren tener como rehenes a los padres, que yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres, y lo impiden”, dijo.

Añadió que seguirán las reuniones con los familiares, “yo voy a invitarlos cuando tengamos más información, ahora hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa, se les dijo que eso desde el principio se autorizó, que si hemos avanzado es porque hemos contado con el apoyo de todas las instituciones y no tenemos nada que ocultar”.