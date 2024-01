“¿Qué quieren, que calle como momia?”, responde AMLO a petición de no reírse de víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó molestia por una petición de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, de que no se ría por lo que resta de su gobierno. “Pues, ¿qué quieren, que calle como momia?”, dijo el mandatario.

Un día antes, la abanderada por el “Frente Amplio por México” publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una carta dirigida al mandatario mexicano en la que le exige, entre otras cosas, que deje de reírse de la gente y de burlarse de las víctimas por lo que resta de su mandato.

“En este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar; pero, sobre todo, deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está ‘requetebién’, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”, se lee en el mensaje.

A lo anterior, en su conferencia matutina ahora desde Tabasco, López Obrador se refirió al asunto y cuestionó:

“Que el presidente se ríe, pues ¿qué quieren?, ¿que yo esté petrificado?, ¿que calle como momia?, ¿no?, que se calle el presidente como si fuese una momia”.

Esto lo dijo luego de comentar que sus adversarios políticos solo se dedican a atacarlo y gestar campañas en su contra, en vez de dirigirse a los jóvenes que van a votar por primera vez en los comicios del próximo año.

“Muchísimo dinero están gastando en eso, en bots, en robots y estos publicistas son los que le dicen a sus clientes en esta campaña: ‘sobre el presidente’. Son predecibles, pero están muy mal; ¿por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez? Que les digan: te vamos a garantizar el derecho al estudio, vamos a entregar más becas, pero. además, cuando termines, vas a tener garantizado tu trabajo, y va a ser bueno tu salario”, afirmó.

A los dichos de López Obrador, Xóchitl Gálvez respondió por la misma red social:

“Que trabaje, que gobierne. Que tome su responsabilidad con seriedad. Que reconozca la realidad y nos brinde seguridad a todos. Eso es lo que queremos todos los mexicanos. Así de fácil.”.