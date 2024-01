AMLO pide a Azucena Uresti que explique las “circunstancias especiales” de su salida de Milenio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Invocando su “derecho de réplica”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este sábado las acusaciones de figuras de la oposición, quienes atribuyeron a un acto de censura de su gobierno la salida de la periodista Azucena Uresti de su noticiero nocturno en Milenio Televisión, y exhortó la periodista a explicar la razón que la llevó a separarse del grupo.

“Me gustaría que esta periodista, Azucena, dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo y por lo que deja la televisora; ojalá y hablara”, declaró el mandatario durante una visita a Durango.

López Obrador aseveró que, en su último programa de anoche, la periodista “dejó a entender que fue víctima de una censura”, insinuación que negó de manera tajante, pues aseveró que “nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas”.

“Conozco al dueño de Milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir. Pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”, agregó.

“Aquí hay libertad completa, no somos iguales”, insistió el mandatario, quien recordó el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien pidió asilo a Estados Unidos después de perder un juicio con Grupo Radio Centro, en el que denunció presiones de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.