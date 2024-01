Beltrones niega tortura a Mario Aburto: “Ganas no me faltaron, pero no lo hice”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manlio Fabio Beltrones no duda en afirmar que Mario Aburto es el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio y adelanta que si lo citan acudirá a declarar sobre el caso que está pendiente para este año en el que por una cuestión técnica jurídica podía salir el asesino del candidato presidencial del PRI en 1994.

Pero ataja: sería “absurdo, ridículo, innecesario y político” porque, advierte, este año es de elecciones y sería utilizado para atacarlo en su intención de regresar al escenario político ocupando un escaño en el Senado.

Pocas veces Beltrones ha ofrecido una entrevista larga y sobre todo hablando del caso Aburto en el cual es mencionado como responsable de haber torturado al asesino confeso de Colosio.

- Ganas no me faltaron, pero no lo hice y eso lo sabe él y lo saben todos.

- ¿Y por dice eso él?, pregunta Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, un programa noticioso de Sonora.

- ¡Ganas no me faltaron, eh! ¡Imagínate lo que no hubiese querido hacer con él!. Yo creo que todo México quería hacerlo. Pero es una gran mentira, responde alzando la voz el exdirigente nacional del PRI.

El 15 y 16 de enero se trasmitió la entrevista de casi dos horas de Beltrones como candidato de la alianza “Va por México” al Senado por su entidad natal Sonora en la cual toco el tema de Mario Aburto quien podría salir libre luego de que en octubre pasado la Fiscalía General de la República impugnó la decisión de un tribunal colegiado que puede dejarlo libre en 2024 a pesar de haber sido sentenciado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

El punto jurídico para que Aburto salga libre en marzo, mes en el que inician las campañas Presidencial, de diputados y senadores, así como de renovación del gobierno en nueve entidades, es que fue juzgado bajo una ley federal acusado y sentenciado a 45 años por homicidio, cuando tendría que haberse hecho por una estatal con una pena de 30 años máximo.

-¿Quién mato a Luis Donaldo Colosio?, cuestiono el reportero Luis Alberto Medina

- Mario Aburto, contesto sin ambages Beltrones

- Mario Aburto dijo en una carta a la CNDH que tú lo torturaste y lo mandaste a torturar.

- Ganas no me faltaron, pero no lo hice y eso lo sabe él y lo saben todos

- ¿Tu lo viste a él cuando fuiste a Tijuana?

- Solamente lo vi antes de que lo trasladaran a México y para certificar lo que me pidió Diana Laura: que estuviera con vida. Lo vi a cinco metros de distancia y adiós.

Manuel Camacho responsable de acusaciones falsas

En la entrevista trasmitida en internet, Beltrones, gobernador de Sonora cuando ocurrió el asesinato de Colosio, rechaza que haya interrogado a Aburto y acusa Manuel Camacho Solís, aspirante a la candidatura presidencial en 1994, de crear confusión y de acusaciones falsas.

- No podía hacerlo, no era mi facultad. ¡A ver! Pongamos las cosas en su contexto como lo resuelva en su momento la misma investigación. Imagínate que llegue exgobernador del estado de Sonora a Baja California y se meta a la Procuraduría General de la República hable con el procurador, el jurista mas impecable que he conocido que se llama Diego Valadés y que le diga: ‘Oye Diego, ¿no me lo prestas por favor unas tres horas porque lo quiero torturar y te lo regreso al rato?

“Esa mentira también salió de la boca de algunos canallas que buscaban cómo atraer la atención de lo que podía haber sido su responsabilidad en todos estos acontecimientos. No porque ellos hayan ídolos ejecutores o quienes estuvieras detrás de Mario Aburto, sino que buscaban la confusión. En ese momento había una gritería alrededor del ambiente que se había creado y era el causante en buena parte del asesinato de Luis Donaldo y esto lo había provocado Manuel Camacho. Soltaron muchas especies para confundir y entretener al respetable y hubo hasta quienes cayeron en la trampa.

- ¿Qué provocó Manuel Camacho?

- Bueno, su actitud en su momento era tan retadora que no permitía que se consolidara en el imaginario de la mayoría de los mexicanos de que ya había un candidato inamovible como era Luis Donaldo Colosio después del movimiento zapatista.

PRI y Salinas asesinos, una especulación, una vacilada

Manlio Fabio Beltrones señala que por mucho tiempo se resistió a aceptar que Mario Aburto fue un asesino solitario, dejando atrás las posibilidades de un complot desde las entrañas del PRI y del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“Por mucho tiempo me resistí a creer en el asesino solitario, quizá es una reacción natural decir: a mí no me pudo haber cambiado la visa este psicópata, debe haber algo más atrás. Pero 29 años de distancia y lo que he visto me han llevado a concluir que las cosas suceden.

- ¿Cómo asesino solitario?

-No tengo otra versión, una versión distinta sería entrar a la especulación.

-¿La mafia del PRI de ese momento?

-Pues se me hace una vacilada, la mega super vacilada, porque el priismo estaba megafeliz.

-¿Con Luis Donaldo?

-¡Con el expresidente del PRI!

Beltrones rechaza la versión de que Colosio tenía problemas con Carlos Salinas de Gortari y miembros importantes del PRI entre los que estaba Emilio Gamboa y Raúl Salinas de Gortari.

-Según algunos colosistas, Luis Donaldo dejo de asistir porque se sentía incómodo en esas reuniones donde se empezaba a hablar de negocios y cosas turbias, inquirí el reportero.

-Mienten, mienten —enfatiza Beltones—. Él incluso fue a la última reunión que fue cuatro días después de que pronunció su discurso del 6 de marzo. Entonces debió haber sido el siguiente viernes 10 y estuvo con nosotros ¡feliz! Platico todo y dijo algo que es bien interesante, dijo:

“Oigan mis amigos, vengo a darles una abrazo con el cariño de todos estos años porque este es un grupo que siempre impulso mi candidatura y quiero decirles que después del discurso del 6 de marzo han surgido versiones acreedor de que yo puedo tener diferencias con el presidente Carlos Salinas y quiero decirles abiertamente que yo, no nada más quiero al presidente Salinas, amo al presidente Salinas porque siempre lo he admirado. Y se los quiero decir a mis amigos que están aquí presentes”.

-¿Y cómo fue que fallo la seguridad del presidente Salinas para cuidarlo?

-Es que no fallo el presidente Salinas, le puso al Estado Mayor. El presidente en este caso no puede ser el policía que lo esté cuidando, era el Estado Mayor menguado porque Luis Donaldo no quería traer Estado Mayor.

Recuerda Manlio Fabio que ante la renuencia de Colosio de traer escoltas del Estado Mayor Presidencial, se tenía que auxiliar de policías municipales y estatales, como ocurrió en el acto de Lomas Taurinas, donde fue asesinado.

-¿No dimensión Luis Donaldo el peligro en el que estaba o no dimensiono Carlos Salinas que lo podían matar o el Estado Mayor?

-Yo creo que estas son situaciones en las que si yo respondo será con especulación. Yo no lo sé.

-¿Se salió de control?

-No, yo creo que es un acontecimiento que pudo suceder en distintos espacios siempre y cuando exista un psicópata, un loco.

-¿No fue el PRI, no fue la cúpula priista que mando a matar a Luis Donaldo?

-¡Cómo crees! Eso ya está discutido desde hace mucho hombre. Esa es una versión realmente ridícula.

-¿Estaría Manlio dispuesto a declarar?

-¿Y por qué tengo que yo ir? Si a mí me llaman, yo tendría que acudir. Pero al final de cuenta me parece absurdo, ridículo, innecesario y político. Imagínate que el asesino de Luis Donaldo a 29 años dice: ¡Ya me acorde! No hombre, estamos en año electoral, tengan mucho cuidado y mucho ojo.