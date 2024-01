En la CDMX, alcaldes de oposición “presumen con sombrero ajeno”, afirma Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por segundo día consecutivo, el jefe de Gobierno, Martí Batres, arremetió contra los alcaldes de oposición “que presumen con sombrero ajeno” por la reducción de la inseguridad en las demarcaciones de la Ciudad de México.

La mañana del viernes 19, en el acto de inauguración del nuevo edificio de atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), el mandatario capitalino expuso:

“Me encuentro con notas o declaraciones donde sale algún alcalde o exalcalde a decir que todos estos logros se deben a su esfuerzo; pues no, la verdad no, eso es hacer caravana con sombrero ajeno.”

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicó el jueves 18 la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU); la alcaldía Benito Juárez, que hasta el 5 de diciembre de 2023 fue gobernada por el ahora precandidato único de la alianza “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, apareció como el municipio con menor percepción de inseguridad a nivel nacional en el último trimestre de 2023, con 15.2 puntos.

Esos resultados, aseguró el morenista, “son prueba del trabajo que realizan las instituciones… principalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)”.

Resaltó que la FGJCDMX y la SSC son las únicas instituciones en la capital del país que cuentan con los instrumentos necesarios para la procuración de justicia: “Una alcaldía no tiene facultades para investigar, una alcaldía no tiene facultades para pedir la vinculación a proceso, una alcaldía no tiene facultades para el ejercicio de la acción penal”, detalló.

En el caso de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por alcaldes panistas de manera ininterrumpida desde 2003, el jefe de Gobierno, explicó:

“En casos como los grupos que han gobernado la alcaldía Benito Juárez, no sólo no se debe a ellos la reducción de la delincuencia, sino que sí se debe a ellos que se haya desarrollado una rama de la delincuencia de cuello blanco, y por eso yo prefiero ser muy claro en la información.”

La “guerra contra el narco”, García Luna...

El mandatario capitalino recordó que, en 2006, durante “el gobierno conservador” del presidente panista Felipe Calderón, México “fue sumergido en un baño de sangre, se tomaron decisiones terribles, y yo no quisiera hacer abstracción de ello, se decidió hacer una supuesta guerra contra el narco y esa guerra fue conducida por un personaje que hoy es juzgado por ser un narco, en Estados Unidos, por Genaro García Luna”.

Lo anterior, dijo, resultó en la elevación de los delitos: “Con las políticas que implementó Calderón creció en espiral el homicidio, creció en casi 200%, o sea que casi se triplicó en un sexenio; pero además crecieron las desapariciones, secuestros, violaciones a derechos humanos”.

Mencionó que, durante los primeros años del siguiente sexenio, de 2012 a 2015, la capital se mantuvo en los niveles de seguridad de los años anteriores, pero de 2015 a 2018 la inseguridad “se disparó”.

El exsenador acusó que, durante el mandato de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, de 2012 a 2018, se “dispararon” los delitos de alto impacto.

“Recibimos una ciudad que tenía prácticamente casi cinco homicidios diarios, recibimos una ciudad que tenía prácticamente todos los delitos de alto impacto desatados, sobre eso trabajaron las instituciones de la CDMX, sobre esa realidad trabajó la FGJCDMX y la SSC y se fue venciendo, se fue derrotando esa situación.”

Dijo que en 2020 los números “ya eran distintos y en 2021 más; 2022 y 2023, en una línea en la que hemos ido bajando no sólo los índices delictivos de alto impacto, sino la percepción ciudadana sobre la inseguridad.”

Presumió que, de acuerdo con los datos del INEGI, diciembre de 2023 fue el mes con la percepción más baja de inseguridad:

“En efecto, son casi 30 puntos de percepción negativa que se han restado, que han disminuido, si tomamos en cuenta el inicio de esta administración, el final de la anterior; pero si nos remontamos un poquito antes, desde que empezó a hacerse esta medición con esta metodología, son casi 40 puntos respecto de 2018”, concluyó.