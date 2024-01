AMLO reprueba expresiones de Ricardo Gallardo, gobernador de SLP, en apoyo a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el pronunciamiento del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien habló en nombre de los potosinos con preferencia electoral hacia Claudia Sheinbaum; aunque justificó que “no pudo” rectificar ni hacer nada al respecto. “Padecimos por siglos la antidemocracia en nuestro país”.

“El gobernador expresó su preferencia, yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos, además iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo, ahora sí”, dijo.

Durante el evento de Programas para el Bienestar, desde San Luis Potosí, este domingo, el mandatario estatal dijo ante beneficiarios de programas de presupuesto público: “Ahora, las y los potosinos le decimos, señor presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la cuarta transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral”.

El presidente López Obrador dijo que quiere y estima mucho al funcionario que llegó al cargo por el Partido Verde, además de que es su amigo.

“Está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó, pero se olvidó que una cosa son los partidos y otra son los gobiernos que hay que cuidar mucho, padecimos por siglos la antidemocracia en nuestro país, cómo el gobierno siempre intervenía en lo electoral, siempre, desde que somos países independientes y desde antes, en la colonia, nos mandaban virreyes para gobernar la nueva España”, comentó.

Durante el Porfiriato, aún después de la revolución y hasta ahora se dan esos casos. “Se atribuye al presidente Ruiz Cortines, pero no, viene desde el Porfiriato, las imposiciones, y queremos que esto se termine, que sea el pueblo el que elija libremente sus autoridades, que no intervengan los gobiernos, que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto que es dinero del pueblo para favorecer a ningún partido, a ningún candidato”.

Pese al hecho del fin de semana, aseguró que en su administración se está avanzando para que haya “una auténtica, una verdadera democracia”, pero todos deben ayudar, aunque se tengan preferencias electorales no se olvide que son servidores públicos, por lo que no deben utilizar el presupuesto de actos públicos para cometer un delito electoral.

“Ojalá esto se vaya entendiendo porque debe haber una auténtica, una verdadera democracia porque eso nos ayuda mucho a todos y también tener paciencia porque vienen meses, ahora hay frío, pero vienen meses de calor por las elecciones”, dijo.