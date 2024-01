“No me quita el sueño” que Loret diga que mis hijos están metidos en tráfico de influencias: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le quita el sueño que Carlos Loret de Mola muestre reportajes sobre el presunto tráfico de influencias y actos de corrupción en que incurren sus hijos para favorecer a sus amigos con contratos.

“Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencias, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencias no estarían tranquilos”, afirmó.

Durante su conferencia desde Querétaro, el mandatario federal indicó que si se es honesto se goza de libertad, lo cual tiene un precio, por eso lo material y el dinero no pueden ser lo fundamental en la vida.

“Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay quien hace su trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley, merecen respeto los empresarios que generan empleo, que invierten. Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción porque eso es lo que más ha dañado a México. Siempre digo: nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de particulares, eso es lo que ha dado al traste con todo, no es una pandemia, es una peste”, dijo.

El presidente López Obrador sumó un comentario relacionado con la transformación, como la única que puede combatir esa decadencia de México, originada por la corrupción.

Previo a la referencia a Loret de Mola, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que es importante transmitir como recomendación y consejo, “de muy buena fe”: que no se tenga mucho apego al dinero, a lo material, porque esa ambición puede ser causa de insatisfacción, de infelicidad, porque “el corrupto no puede vivir tranquilo y no solo se afecta a él, afecta a su familia”.