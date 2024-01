Tras salida de Azucena Uresti de Milenio, AMLO dice que "no hay ninguna circunstancia especial"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó a la periodista Azucena Uresti, ahora en su conferencia en Querétaro, “no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura” y se quejó de que le echan la culpa de su salida.

Pese a que ya se había referido al hecho desde el sábado, el mandatario federal insistió sobre el anuncio que dio la periodista este viernes, de nueva cuenta sin mencionar el nombre de Uresti y en medio de una pregunta que se enfocaba en un tema distinto.

“Ayer, antier, el fin de semana una periodista habló de que se salía de un medio y que se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales, las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello, yo y mis circunstancias, es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto que por la coyuntura decían los físicos, los que hablan físico hasta hace poco, tiene más tiempo”, dijo.

Añadió que “no hay ninguna circunstancia especial, en cuanto a los medios se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura, pero es que así está el ambiente”, aseveró.

Aprovechó también para decir que el medio emitió un comunicado en el que apuntó a que “llegó a un arreglo con ella aclaró y hasta el expresidente Calderón rectificó y ya pero así van a haber muchas cosas porque hay elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos”.

Aunque le preguntaron si habría castigo a políticos que cometen irregularidades en temporada electoral, lo cual derivó en la pregunta que se le hizo, el presidente insistió en el tema de Azucena.

“Si hay denuncia la autoridad correspondiente tiene que hacerlo y tenemos derecho a denunciar, nosotros no lo hacemos porque imagínense me la pasaría denunciando porque a quién creen que le echaron la culpa de la salida de esta periodista, a quién creen. Entonces no es para estarse molestando, hay que entender las cosas como son, ahora sí hay que entender las circunstancias”.