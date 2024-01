AMLO carga contra Azucena Uresti por tercer día consecutivo: ha estado en contra de nosotros siempre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por tercer día el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la periodista Azucena Uresti y ahora asegura que “la señora, la dama, periodista ha estado en contra de nosotros siempre”.

Insistió en que su gobierno no censura ni reprime a nadie. “Lo de la periodista Azucena era porque quería ella tener otro espacio, aquí dijimos hace un año o dos años que la estaban contratando en Latinus, yo lo dije ¿no? Y en aquel entonces y quería tener los dos programas. En Milenio y en Latinus y los de Mileno le dijeron que no se podía eso, pero porque Latinus, porque además de que pagan muy bien, ahí están en contra de nosotros y la señora, la dama, periodista ha estado en contra de nosotros siempre”.

En torno al trabajo que ha desempeñado Uresti, el presidente señaló que “no hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial que no sea en contra de nosotros abiertamente. Entonces iba a Latinus a eso”.

El mandatario admitió que tenía esa información profesional y de decisión de la periodista, “eso me enteré, yo no Influyo en nada, y no sabía yo que ya estaba en Fórmula, porque no tengo tiempo para estar escuchar programa de radio, de televisión, me entero de otra manera, tengo mis formas de enterarme con mi iPhone 38. Ahí me entero porque además son muy obvios, predecibles, los conozco desde hace tiempo, ya no me cuesta mucho trabajo”.

Al final dijo: “Que le vaya muy bien, como a Ciro que llevamos debatiendo, para decirlo suavemente, 20 años. Y que le vaya bien a Loret y que le vaya bien a Joaquín y a todos y que viva la libertad, nada más que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. En la dictadura no, nada más habla uno y ellos hablan ¿O no hablan?”.

Después de algunos minutos de referir otro asunto, insistió que “cuando dice la periodista dadas las circunstancias actuales deja entrever que yo le pedí a Francisco González de Milenio: ´Oye, esta señora nos está cuestionando mucho´, nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría por convicción, por principios y también imagínense un presidente pidiendo eso. Por eso sería bueno que dijera cuáles son las circunstancias actuales. Claro quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo”.