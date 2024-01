AMLO critica la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa; revela carta a Piña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sobre el riesgo de liberación de los ocho militares involucrados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, mediante una carta que dará a conocer, “como si hubiésemos dicho libérenlos”.

También rechaza las declaraciones del exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien lamentó que abogados de Sedena litiguen contra el caso que ahora lleva directamente el mandatario federal.

El hecho que lamentó fue el de la actuación del Poder Judicial “y ahora como ya veíamos venir esto se le avisa, se le manda decir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia: cuidado con esto, no sé en qué términos envió el oficio la secretaria de Gobernación, hoy lo dan a conocer y viernes, sabadazo, violando todos los procedimientos pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, no de justicia con ese propósito seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada, están esperando decir es lo mismo qué pasó en el gobierno anterior”, por lo que acusó que lo que ellos quisieran es que ya no les alcanzará el tiempo.

Y alertó: “Nada más que todavía nos falta mucho más”.

Luego de que la suspensión definitiva para que una juez realizara una nueva audiencia no fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR) sino por los militares, además de que no lograran que se mantuviera la prisión preventiva, el mandatario federal cuestionó: “¿Cuál es la excusa de siempre? Que no se integraron bien las averiguaciones”.

Criticó que no se trata de un caso como cualquier otro, “como si fuese un asunto mercantil, es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloides, lo que hay es un interés político del Poder Judicial” y reveló la carta enviada a Piña, que pidió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde darla a conocer.

El documento fue enviado hace “como 15 días porque ya veíamos venir igual que la liberación del exprocurador”.

Ante el resultado para que el juicio se siga fuera de la cárcel, el mandatario federal acusa que “buscan dos cosas: una, el desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida”.

El segundo propósito, dijo, es “hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a irles explicando poco a poco porque es una maraña que dejaron y siguen”.

Este domingo, luego de darse a conocer las nuevas medidas hacia los militares, Encinas escribió en su cuenta de X: “Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.

El jefe del Ejecutivo federal respondió: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes”.

Insistió en acusar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de politizar la investigación desde el principio y apuntó directo al senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

“Está politizando este asunto desde que estaba como Ejecutivo de la CIDH, Álvarez Icaza y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes”, situación que, afirmó, fue aplaudida y promovida por organizaciones de derechos humanos.

“De hace tiempo y ahora más es que se suponía que en esa sentencia se estaba poniendo al descubierto toda la mentira que significó la verdad histórica, pero se aplica la sentencia y el creador de la verdad histórica, además dicho por el mismo, Murillo Karam, se mantenía en libertad, tranquilo y cuando se decide que se actúe contra los de la verdad histórica se revelan, en vez de celebrarlo, se oponen” y que se opusieron incluso cuando se ordenó la detención de militares.

De nuevo uno de los mensajes a las madres y padres y a quienes pidan el regreso de los integrantes del GIEI fue: “No queremos que venga los de la OEA, ´que vengan ellos´, no pues no les tenemos confianza” e insistió en que el gobierno podría aportar recursos para que recurran a especialistas mexicanos para la revisión de archivos que ha entregado la Sedena.