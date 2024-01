Liberan a dos de los cuatro integrantes de la familia LeBarón secuestrados en Chihuahua

Hay que mantenernos unidos, sin miedos.



Christian dice “Qué padre es estar libre, apenas lo puedo creer...”. Llegaron a su comunidad a las 2 am.



Gracias por no dejarnos solos, ese apoyo hace toda la diferencia.



Nos faltan 2 y no nos vamos a cansar hasta que regresen pic.twitter.com/i2Jv8BmxXE