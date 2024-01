“Cuando hay groserías” no respondo, dijo AMLO sobre comentarios de la gobernadora Maru Campos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar de la violencia en Chihuahua, pero reaccionó a la grosería que utilizó la gobernadora Maru Campos: “Antes hasta se llegaba a considerar progre, buena ondita, a los que decían groserías y más si eran mujeres, y todo mundo les celebraba”.

En un inicio buscó no responder a la declaración que usó la mandataria estatal: “Nada, nada, nada, no, cuando hay groserías, no. Ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos”.

Enseguida amplió su contestación: “Antes hasta se llegaba a considerar progre, buena ondita, a los que decían groserías y más sí eran mujeres, y todo mundo les celebraba ¿no?, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas”.

También consideró que si se hacen señalamientos por el tema de la violencia es “cuestión de la temporada, como hay elecciones”.

La conferencia que encabeza en Palacio Nacional, dijo, “tiene su prestigio, no es cualquier cosa, todos quisieran aquí que les ayudáramos haciéndoles propaganda, pero no, ahí está Ciro, Loret, aquí es otra cosa”.