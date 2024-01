“Este señor Alazraki es un extremista, muy majadero”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador buscó moderar su señalamiento contra Carlos Alazraki y en esta ocasión lo llamó extremista muy majadero y fanático.

“Una vez expresé lo que yo sostengo de Alazraki y hasta la comunidad judía me cuestionó, porque usé una palabra muy fuerte, un término muy fuerte, o sea, que es autoritarismo, pero al extremo. Ya no lo voy a repetir, no lo voy a repetir”, dijo al inicio.

Afirmó que respeta mucho a la comunidad judía, ha tenido muy buena relación con inversionistas y “cada vez que celebran su año religioso, yo envío a la comunidad pues mi reconocimiento, tengo muy buenos amigos judíos. Pero este señor Alazraki es, pues, un extremista, muy majadero”.

El mandatario federal señaló que lo conoció en casa de un amigo en común, Marcos Fastlicht, “y no nos caímos bien. Y mi opinión acerca de él es, pues es esa, que es un autoritario en extremo, ya no voy a decir lo otro, pero, pues así es, es un hombre sin principios, sin ideales, sin escrúpulos morales de ninguna índole, un fanático”.

A Alazraki, agregó, “le gusta mucho el dinero, yo creo que ese es su verdadero dios, el dinero. Y entonces, todo lo que para él tiene que ver con lo social, con ideas revolucionarias, con ideas progresistas, con la defensa de las causas populares, porqué él es de la élite, le molesta”.

Se le planteó la referencia a Enrique González Pedrero para criticarlo y el presidente defendió su memoria: “El maestro Enrique González Pedrero es uno de los mexicanos, de los últimos tiempos, que más sabía sobre historia de las ideas políticas, un intelectual de primer orden, director de la Facultad de Ciencias Políticas, escritor. Nada más su última investigación sobre Santa Anna”.

También lo reconoció como buen gobernante de Tabasco, donde destacó que construyó puentes y conectó cabeceras municipales.