Me dio mucho gusto que Cárdenas reconociera a nuestro gobierno; “es un referente”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas declaró que uno de los avances en México es que se ha superado “en algo” el índice de pobreza, “pero estamos mejor que como estábamos hace seis años”, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo admite como el precursor de la lucha que lo llevó a la silla presidencial.

Después del movimiento que inició el ingeniero Cárdenas y tras la protesta por fraude en las elecciones presidenciales de 1988, López Obrador fue uno de los que se adhirió al llamado para la creación de un partido.

“A nosotros nos tocó recibir la estafeta iniciada por muchas mujeres y hombres. Yo soy uno más de los que creamos este movimiento de transformación”, dijo.

De las declaraciones de Cárdenas dijo: “En lo personal, en lo afectivo, en lo íntimo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas hizo un reconocimiento a nuestro gobierno porque es un referente, un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo (…) Eso sí me da mucho gusto” y por él fue que tuvo la oportunidad de estar en la oposición.

Aunque estos reconocimientos no los hizo hace un año, el 31 de enero de 2023, cuando se supuso que el ingeniero Cárdenas concretó su participación en la presentación del proyecto Colectivo por México, impulsado por Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y que acompañaba figuras políticas opositoras a López Obrador.

Ese mismo día, luego de una pregunta inducida sobre si Cárdenas era su adversario, respondió: “En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”.

En la conferencia de hoy, la postura fue muy distinta: “Continuó luchando, seguimos adelante. Cuando se hace el fraude, a él le toca un momento muy difícil porque la gente estaba muy molesta, algo parecido al 2006, que hacían estos fraudes y a uno le correspondía resolver el problema, porque si actuaba uno con pasión, si no controlaba uno las pasiones, si no encausaba uno el movimiento, y había violencia. Fíjense la responsabilidad tan grande, y si no se movilizaba uno lo suficiente, los mismos adversarios, que son de lo más inmorales que puede haber, sueltan los rumores ´ya se vendió´, ´qué raro que no hizo nada´, ´no tomó el palacio´, eso le decían al ingeniero”.

Agregó: “Protestamos del fraude, ni se rompió ni un solo vidrio, hubo campaña, guerra sucia, pero aquí estamos. El ingeniero Cárdenas propone la creación de un partido para seguir luchando y continuó adelante y nos reunimos en un teatro para fundar ese partido en el 89 y había que nombrar a una dirección de ese partido (…) Se propone que el presidente del partido fuese el ingeniero Cárdenas y él se para y dice: ´no, yo propongo a Andrés Manuel, en 89. Esa es mi relación con el ingeniero”.

El mandatario federal dijo que declinó porque estaba en Tabasco, “¡pero él hizo esa propuesta, desde el inicio y luego hemos estado juntos, estamos hablando del 88 a la fecha, 36 años, que él haga un reconocimiento”, que es el precursor de esta lucha.