Zedillo responde a AMLO: "Políticos que no entienden e insultan, le dicen a otro neoliberal"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un intercambio de declaraciones, ayer el expresidente Ernesto Zedillo criticó a los gobiernos populistas en el foro de Actniver y aunque no mencionó el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar regresión democrática y cuestionó el populismo en América Latina.

“Para tener democracia necesitamos ciudadanos que crean en la democracia y no en cultos”, dijo en el foro Activer Day, primer evento en México al que asiste el exmandatario en años al que asistieron unos 500 empresarios que lo recibieron con aplausos. Añadió que le preocupa que se busque resolver los problemas “con buenos deseos”

De cuerdo a unos audios recogidos por distintos medios de la reunión a puerta cerrada a los periodistas, Zedillo habló del mayor reto que tiene el país, “es proteger la democracia”.

“Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta rendición democrática que estamos viviendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado a la democracia, entonces soy optimista”.

La presencia del expresidente en el sexenio de 1994-2000, genero polémica tanto en redes sociales como presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la visita y los organizadores movieron la conferencia de su lista, pero la charla se llevo a cabo en privado.

De acuerdo a la grabación y testimonios recogidos de algunos asistentes, se le expuso a Zedillo los cuestionamientos que le hizo desde su conferencia mañanera el presidente López Obrador. A lo cual insistió en que le preocupa “esta regresión democrática que está pasando”.

“Vemos países en los que el liderazgo político llegó al poder con la democracia, que todos los días dice que el país vive en democracia, pero todos los días trabaja para erosionar las bases de la democracia”, expuso Zedillo en el evento al que asistió el expresidente español José María Aznar.

Ernesto Zedillo dijo que al populismo le interesa tener un Congreso sumiso y mayoritario, “posiblemente para la aprobación de reformas y leyes a placer; sin embargo, al ser rechazados por otros poderes del Estado que tratan de hacer su trabajo, apegándose a la Constitución, buscan la manera de reintegrarlos con personas que no estén dispuestas a hacer lo que dice la ley, sino “a lo que quiere y desea el soberano”.

“¿Es realmente una democracia cuando se debilitan los contrapesos, cuando se cuestiona la legitimidad del Poder Judicial, cuando se atacan otros órganos del Estado?”, cuestionó Zedillo según lo recopilado por Expansión.

“Cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien, le dice 'neoliberal'. A mí no me trae, porque desde niño me declaré liberal. Soy un liberal decimonónico, clásico, tradicional y desgraciadamente ya no tengo nada de neo. Por ejemplo, en la actualidad, la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo, que todavía nadie ha explicado, es un término muy popular”, asumió el exmandatario en referencia a la critica de López Obrador del rescate a los bancos llamado Fobaproa, cuya deuda se sigue pagando.

Según lo rescatado por el periódico El País, Zedillo insistió en su preocupación por la erosión a la democracia en los tiempos actuales.

“Lo que ha sucedido en nuestra época es que esos han aprendido cómo funciona el sistema, les gusta la democracia hasta que ésta les da la oportunidad de acceden al poder y una vez que acceden al poder se marcan como objetivo erosionarla. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es a través del engaño, de la demagogia, del populismo”.

En un video compartido en sus redes por la empresario Maria Araiza, adirectora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), se observa al expresidente Zedillo compartiendo el escenario con el expresidente de España, José María Aznar.

En dicho video que tiene la hora de las 7:49 P.M., se escucha al exmandatario Español hablar sobre la inteligencia artificial y conflictos geopolíticos como los dos temas que tomarán el centro de atención en los próximos 5 a 10 años.

Previamente al evento el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó y lanzó cuatro preguntas a Ernesto Zedillo desde su conferencia mañanera tras enterarse que visitaría México:

-¿Por qué convirtió las deudas privadas en deuda pública?

-¿Por qué envió al Congreso un sistema de pensiones en donde el trabajador no va a recibir ni el 50 % de su salario?

-¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo?

-¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense a la que entregó los ferrocarriles nacionales?

Zedillo Ponce ha criticado a López Obrador. En 2022, durante su participación en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) en España, aseguró que los líderes populistas destruyen la democracia “que con tanto trabajo otros construyeron”.

A finales de 2023, en un foro organizado por la Universidad de Chicago, Zedillo refirió que para el 2024 México necesita a alguien que no explote las necesidades creando un discurso demagógico, prometiendo cosas que no va a cumplir y que no divida a las sociedades.