AMLO alista reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Sancionar “con severidad” el consumo de drogas, en específico las químicas como el fentanilo, y plasmarlo a nivel constitucional será otra de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el 5 de febrero.

“Se va a prohibir sí y con severidad en el caso de estas drogas, que son dañinas, en seis meses pueden perder la vida los jóvenes. Eso no lo podemos permitir, claro, estamos hablando de atender las causas, apoyando a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al trabajo”, aseguró.

Al hablar del combate a las drogas, afirmó que “una de las iniciativas es prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así, directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción”.

El mandatario federal evalúa no actuar “como si se tratara de cualquier infracción, porque eso también, con todo respeto, les ha afectado a Estados Unidos”, y recordó que no hay sanciones para los deportistas que consumen mariguana, como el caso de NBA.

El presidente también dijo que en la iniciativa incluirá la prohibición de los vapeadores.

En torno a si hay un riesgo de criminalizar a los consumidores, en el caso de la propuesta contra el fentanilo, apuntó que es lo que “siempre se dice”, y aunque admite que sí puede darse ese riesgo, “es peor el riesgo de que se fomente el consumo de una droga que destruye y no solo destruye, produce mucha violencia. ¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado?”.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que en su administración ven con mucha claridad lo que sucede, por ejemplo en Guanajuato, que conforme aumentó el consumo de drogas, creció la violencia.

“No podemos en estos casos voltear a ver a otro lado y seguir hablando del tema, seguir incluso debatiendo, porque esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida. Vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser que se haga el cuestionamiento de que no hay que criminalizar el combate a las drogas”, dijo.

Pero su gobierno, argumentó, atiende a los jóvenes, además de que se continuará con la campaña de prevención de consumo de drogas en las escuelas y el 17 de febrero habrá una jornada informativa en todo el sistema educativo.

Lamentó que en Estados Unidos sea una realidad que pierden la vida más de 100 mil jóvenes y reveló que cuando congresistas estadunidenses visitaron México recientemente, uno de ellos le confió que “el novio de una de sus hijas había fallecido por fentanilo. Es un problema grave, nosotros tenemos que seguir combatiendo el tráfico (…) tanto Defensa como Marina diario están destruyendo laboratorios, e inhibir, evitar el consumo en nuestro país”.

También recordó que su administración levanta una encuesta nacional en la que participa el Conacyt.

La hipótesis que se tiene es que en algunos sitios afortunadamente no está extendido en el país. Puedo decir: no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, es muy raro; en Veracruz, Durango, Sinaloa, porque son cosas distintas: Una cosa es el tráfico y otra cosa es que se consuma, es menor el consumo de químicos en Michoacán, Guanajuato, Querétaro”.

Al asegurar que en la iniciativa propondrá mayor severidad, sostuvo que el problema de fondo en Estados Unidos sobre el incremento al consumo de fentanilo y drogas químicas tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores culturales, por esa razón, dijo, en México se deben defender los valores culturales.