Así justificó Sandra Cuevas la agresión de su personal contra un peatón sobre Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, aceptó que su “personal de seguridad” golpeó a un peatón en Paseo de la Reforma, pero justificó que fue porque este “fanático de Andrés Manuel” la amenazó de muerte y le hizo “señas obscenas”.

Este viernes, en conferencia realizada en la alcaldía Cuauhtémoc, la edil presentó unas imágenes de las redes sociales del presunto violentador, sobre las que explicó: “Una persona fanática de Morena, fanática de Andrés Manuel en donde que podemos ver siempre apoyando a Morena y a Andrés Manuel, entonces se sobreentiende que … no es un seguidor de Sandra Cuevas”.

Respecto a la agresión, relató que, ayer, mientras vigilaba una manifestación desde la lateral de la avenida Paseo de la Reforma, “Roberto, seguidor de Morena”, presuntamente le hizo “señas obscenas”.

Luego de unos momentos, el hombre presuntamente la persiguió 52 metros: “Recorre 52 metros, él estaba hasta avenida Paseo de la Reforma y yo en la lateral… el señor me persigue”.

De acuerdo con esta versión, el hombre amenazó a la funcionaria: “Llega aquí y grita: Te voy a matar”.

Cuevas Nieves le informó la situación a sus elementos de seguridad: “Es cuando saco la mano y le digo a los dos muchachos: Cuidado porque ahí viene un loco”.

Tras lo anterior, narró: “Se bajan (los elementos de seguridad), había más personas, le ponen al señor unos zapes, lo cual no se debe de hacer, pero en ese momento la integridad de la funcionaria pública también cuenta, no sabemos para qué se va a acercar el señor”.

La edil explicó que, tras los hechos, las personas de seguridad “que hicieron su trabajo” fueron despedidas: “Las tuve que correr por hacer su trabajo en contra de una persona que me violentó”.

Cuestionada sobre el despido del personal, argumentó: “Por bestias porque siguen sin utilizar el cerebro, porque sigue sin entender que vamos a tener una y mil situaciones iguales y se deben de contener”.

También, anunció que presentará la denuncia correspondiente: “Voy a presentar la denuncia en contra Roberto, voy a solicitar los materiales, pero es evidente que no voy a recibir apoyo de la Fiscalía”.

Sandra Cuevas arremetió en contra de Morena y la alianza PRI-PAN-PRD, a la cual perteneció hasta el 21 de noviembre de 2023 y aseguró que las agresiones en su contra son resultado de una pelea de dichos partidos por la alcaldía que encabeza: “Se está peleando lo que se gana en la Cuauhtémoc y Sandra Cuevas, les estorban en la Cuauhtémoc a aquellos políticos que solamente quieren venir a saquear la Cuauhtémoc”.

Sin embargo, advirtió: “No estoy sola, tengo a alguien más poderoso que no descansa, que no descansa, que me va a cuidar día y noche, es Dios, por eso no les tengo miedo”.

Agresión en Paseo de la Reforma

Ayer, elementos de seguridad de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, golpearon a un hombre que presuntamente le pidió a la edil manejar con cuidado durante un recorrido por la avenida Paseo de la Reforma.

Algunos funcionarios en redes sociales compartieron imágenes y videos de la agresión, en las cuales identificaron al usuario de X, @robertonoricumbo, como el peatón afectado.

Entre los servidores públicos que se unieron a las acusaciones contra la edil está Tomás Pliego, secretario de Arte y cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, compartió un video de 18 segundos en el que agregó: “Hoy un vecino que caminaba con su perro por Reforma le reclamó a Sandra Cuevas, titular en @AlcCuauhtemocMx, por su abrupta llegada a la zona peatonal en su carísimo vehículo. La respuesta de la policía y funcionarios que la acompañan fue golpearlo. @Contraloria CDMX @SSC_CDMX”.