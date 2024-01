Biden pide al Congreso de EU aprobar acuerdo que cerraria la frontera con México

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden presionó el viernes al Congreso para que acepte un acuerdo bipartidista del Senado para combinar medidas de control fronterizo con la ayuda a Ucrania, pero el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson insinuó que tal propuesta estaría “muerta al llegar” a su cámara.

Biden afirmó en un comunicado emitido la tarde del viernes que las políticas propuestas serían “el conjunto de reformas más duras y justas para proteger la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país”.

For everyone who is demanding tougher border control, this is the way to do it.



Here's my full statement on border security negotiations: pic.twitter.com/sm2IXV99Lx