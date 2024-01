Claudia Sheinbaum anuncia una gira en pleno periodo de intercampaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A ocho días de que inició el periodo de intercampaña electoral, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana retomará sus giras por el país, pero aclaró que será para tener “reuniones privadas” en las que revisará “el trabajo organizativo de Morena”, además de acudir a “algunos foros” a los que la han invitado.

En la segunda transmisión en vivo en sus redes sociales en lo que va de la intercampaña, la morenista también adelantó el calendario de visitas:

Miércoles 31 de enero: Estado de México

Jueves 1 de febrero: Morelos y Guerrero

Viernes 2 de febrero: Veracruz y Oaxaca

Sábado 3 de febrero: Puebla y Tlaxcala

Domingo 4 de febrero: Querétaro

Durante la transmisión, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó lo que calificó como “algo increíble”: los 2.7 billones de pesos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado para los programas sociales “del Bienestar”, pues dijo que con ello se ha potenciado la economía del país que “se riega desde abajo”.

Añadió que para el 2024 se van a destinar alrededor de 745 mil millones de pesos para los 27 millones de personas que son beneficiarias de, al menos, un programa social. Y mencionó algunos como la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, apoyos para pesca y campo, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Luego, destacó el significado de esa inversión para la economía: “Distribuyes el recurso que antes se quedaban en una cosa especial o en el gobierno para los privilegios y se distribuye, y al distribuirse, entra en la economía y potencian el consumo”.

Y añadió: “Por eso decimos que es mejor que la economía se riegue desde abajo y alcanza para muchos más, para los que menos tienen, por eso hoy hay mayor inversión extranjera directa, ha disminuido la pobreza y las desigualdades y eso es parte de lo que llamamos el Humanismo Mexicano”.

De paso, la morenista recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México instauró la Beca Universal para todos los estudiantes desde nivel preescolar hasta educación básica en escuelas públicas; así como la entrega de recursos para comprar uniformes escolares.

“¿Only fans?”

En la dinámica de las transmisiones en vivo de Claudia Sheinbaum, sus seguidores le lanzan preguntas que ella o personal de su equipo de prensa le leen para que conteste.

Una de las preguntas de la transmisión de hoy fue cómo entró a la política, a lo que la aspirante presidencial contó la versión conocida de que un amigo de su familia la presentó con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador en el año 2000, quien la invitó a ser su secretaria de Medio Ambiente.

De pronto, la morenista se puso sus lentes y leyó ella misma un comentario: “Only fans yesterday”, dijo y sonrió.

En ese momento, dos mujeres de su equipo de prensa le dijeron: “No, ese no doc”. Ella contestó: “¿No? ¿Ese no? ¿Por qué?”

Entre risas, las dos integrantes de su equipo le insistían que no. La aspirante presidencial, sin saber la razón de la risa, preguntó:

“¿Por qué? ¿Eso no? Ya me dijeron aquí que no. No sé por qué, pero que me lo explique después la palomilla. Algo mal. Ah, la palomilla no aprobó eso. Yo no sé nada, quién sabe por qué… Ya la regué en algo.

“Usted no tiene por qué saber, doc”, le dijo una de ellas.

“Ah bueno, está bien, ya después me explican, fuera del aire me explican por qué no.”

Onlyfans es una red social de contenido visual diverso, aunque predomina lo pornográfico, con el que, mediante una suscripción, se puede ganar dinero a cambio del envió de fotos o videos exclusivos.