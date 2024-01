Con otra refinería, México lograría la autosuficiencia energética: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunos consejos para que quien llegue a la Presidencia de la República alcance la autosuficiencia energética y agregó que “si acaso, nos van a faltar unos 100-200 mil barriles”.

Reveló que se arrepintió de no comprar otras dos refinerías como la de Deer Park, en Houston, porque cuando se adquirió los precios no eran tan elevados, además de que aún hace falta más infraestructura para lograr la autosuficiencia.

“Si de algo me arrepiento es de no haber autorizado la compra de dos refinerías más, porque hasta los petroleros, es increíble, se lo creyeron, que ya no se iban a utilizar gasolinas, porque todo iba a ser eléctrico, eso fue hace como tres años”, dijo.

Detalló que había unas 10 refinerías a precios muy bajos y, por ejemplo, Shell tenía tres en venta, aunque no la de Deer Park, pero solicitaron su compra por contar ya con 49 por ciento de participación y la otra parte, por tener 51 por ciento, administraba y decidía qué hacer con las utilidades, que se reinvertían, pero a México no le tocaba nada.

Cuando se manejó que vendrían los autos eléctricos, que ya no se usarían más gasolinas y las refinerías quedarían obsoletas, dijo, fue cuando bajaron de precio y se pusieron en venta.

Deer Park

En el caso de Deer Park, describió que tres instancias del gobierno estadunidense tenían que ver con la venta: los departamentos de Estado y del Tesoro y la instancia de Energía, la cual no daba su autorización, hasta que el presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos interceder para lograr ese permiso, que al final se logró.

“Yo no creía que de la noche a la mañana se iba a dejar de usar gasolinas, como se demostró”, y Deer Park ,aunque su capacidad de producción es de 320 mil barriles diarios, actualmente lleva cerca de 280 mil barriles al día.

“Al final de cuentas costó mil 200 millones de dólares y la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12 mil millones de pesos, para que tengan una idea de cómo estaba el precio de entonces. Tuvimos la suerte, compramos la refinería, fue muy bueno invertir. Si lo hacemos ahora, 20 o 25 mil millones de dólares”, señaló.

Por lo tanto, recomendó al próximo gobierno “seguir apostando a la autosuficiencia. ¿Cómo hacerlo? Ya nosotros casi vamos a dejar resuelto el abasto de gasolinas; con lo que se produce en México y con lo de Deer Park, si acaso, nos van a faltar unos 100 mil barriles 200 mil para la autosuficiencia”.

Las opciones del presidente

“¿Qué hemos hecho desde que llegamos, 2019? Estamos invirtiendo año con año en las seis refinerías que dejaron. ¿Qué querían estos irresponsables corruptos? Léase Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, querían que desaparecieran porque las abandonaron”, aseguró López Obrador.

Explicó que la capacidad de producción de las plantas subió de 38 a 65 por ciento, “pero pueden llegar hasta 90 por ciento”, y añadió que con las seis refinerías podría llegarse a un millón 200 mil barriles, frente a un consumo interno que ronda entre 800 mil y 900 mil barriles diarios.

El presidente López Obrador expuso que hacia el futuro hay por lo menos dos opciones: primero seguir con el plan de modernización de las plantas existentes. “Ya se tienen las instalaciones, ya están los ductos, ya es cambiar plantas, los terrenos, los estudios de impacto ambiental; esa es una”.

A lo anterior se suma terminar las plantas coquizadoras, de las que quedará terminada la de Tula y en obra civil la de Salina Cruz, pero va a llevar entre seis y ocho meses para que empiece a operar, por lo que será un asunto del próximo gobierno.

La otra opción es construir una nueva refinería.

“Mi propuesta eran tres, y estoy haciendo cuatro porque es Dos Bocas, Deer Park y las dos coquizadoras, que son como dos refinerías. Esa es la otra opción: hacer una más. Ya con esto se resuelve el problema, ya no se compra combustible en definitiva hacia adelante.”

La tercera opción, dijo es comprar otra refinería, “nada más que ya no están al mismo precio en Houston. ¿A quién le va a tocar?, a quien le entregue la estafeta, pero tengo confianza en que se va a seguir avanzando con la autosuficiencia energética.

“Los tecnócratas quieren que se deje al mercado, quieren la libertad, pero, ¿saben qué libertad quieren? La del zorro en el gallinero”, indicó el mandatario federal.

Posteriormente el presidente aseguro: “La verdad, la verdad, mi ofrecimiento fue: no van a aumentar los precios de las gasolinas en términos reales. ¿Qué significa términos reales? Significa que no van a aumentar por encima de la inflación, porque si no aumentan de acuerdo con la inflación, quiere decir que se reducen, ¿sí?”.

Afirmó que no solo cumplió su compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas en términos reales, “sino que han disminuido los precios, porque han estado debajo de la inflación, y lo podemos probar, y, desde luego, abajo de lo que costaba la gasolina en los sexenios anteriores. Pero eso se puede lograr si se tiene una industria nacional pública, si se tiene a Pemex”.