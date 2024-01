La CNDH se doblega ante la Marina en caso de abusos contra cadete

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una alumna de la Heroica Escuela Naval Militar, cuyas iniciales son LYCL, denuncia públicamente que directivos del centro educativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) torturan a los cadetes, los obligan a autoinculparse de actos que no cometieron y, por su fuera poco, mienten en sus respuestas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando sus víctimas presentan las quejas correspondientes.

Sin embargo la comisión, presidida por Rosario Piedra Ibarra, se ha doblegado ante la Marina y optado por ignorar las quejas presentadas por alumnos y exalumnos de la Heroica Escuela Naval Militar, por ejemplo aquellos que fueron dados de baja semanas antes de graduarse, bajo cargos que, dicen ellos, fueron “inventados” por altos mandos navales (Proceso, 10 septiembre 2023).

Agraviada por una decisión similar, LYCL comparte con este medio digital los detalles de su caso y responde puntualmente las tergiversaciones que, a su juicio, cometen los mandos de la Marina con tal de exculpar a sus altos funcionarios.

En su respuesta a la determinación de la comisión, LYCL señala que los funcionarios del organismo autónomo “encubren de manera cínica para que el Cap. Nav. CG. DEM. Juan Carlos Magaña Cárdenas salga sin responsabilidad alguna de estos hechos vergonzosos y por demás deshonrosos que realizó... y Usted (visitadora CNDH Lic. Andrea Donaji Sol Hernández), al incumplir su labor solo causa mayor daño del que ya soy revictimizada”.

Esta última referencia alude a que, como respuesta a la quejosa, la funcionaria de la CNDH se limitó a transcribir lo que presumiblemente le contestó la Semar.

Piedra Ibarra / Foto: Eduardo Miranda

De acuerdo con la afectada, en vista de que la CNDH minimiza las violaciones a sus derechos y por lo tanto no ahonda en los temas de alta sensibilidad, cuando el tiempo procesal lo determine acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de dar vista a al Órgano Interno de Control de la CNDH.

En su oficio de contestación a la CNDH, referente a la información proporcionada por la Semar a dicha comisión (mediante el expediente CNDH-2-2023-7913-Q, del 06 de julio del 2023), la denunciante LYCL, matrícula M-69258 de la Escuela Naval, expuso a la presidenta de la CNDH los hechos que desembocaron el sábado 15 de abril de ese año a un intento de suicidio, por el cual terminó internada en el Hospital Naval de Especialidades de Veracruz hasta el 17 de abril:

“Es mi deber ratificar y reafirmar la verdad histórica de lo ocurrido y ya narrado en mi queja, y por ende defender mi postura ante tales falacias con que Usted, visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Lic. Andrea Donaji Sol Hernández, que tan a ligera toma, pues su obligación inequívoca es develar lo señalado como violaciones y velar por el quejoso, en su caso mi persona, el hecho de que solo me haya transcrito lo que presumiblemente contesto la Semar, negándose a enviarme el documento de origen”.

A continuación narra los hechos que expuso a la CNDH y que desembocaron en el trágico suceso:

“Durante el primer semestre, en el desarrollo de las actividades internas que los cadetes noveles efectúan de rutina, en los pases de lista la actual Guardiamarina IECN. Monserrat Lozano Leal, nos arrancaba los cabellos ‘para aprender a peinarnos’ –nos decía para justificar la agresión–. Por otro lado, la Guardiamarina ILN. Jessica Moreno Pereyra solía patearnos cuando hacíamos lagartijas para que ‘las hiciéramos bien’, so pretexto ser parte de la formación naval militar”.

LYCL indica que al final de ese semestre recibió un reloj como premio académico por ser el primer lugar de su generación, lo que motivó que los cadetes más antiguos le atribuyeran un gran valor, decían que era muy costoso, y murmuraban sobre qué tipo de “trabajos” realizaba para recibir ese beneficio por encima de los demás, lo cual vulneró su integridad y dignidad, como persona y como mujer.

Heroica Escuela Naval Militar / Foto: Secretaría de Marina/cuartoscuro.com

Todo se complicó durante la Operación Patria 2022: el capitán de corbeta Raúl Martínez Rivera les informó que sorprendió al cadete de quinto año CG. JCPP (quien resultó inocente tras comparecer en un consejo disciplinario) con un palo en la mano en compañía de un cadete de segundo año, en un dormitorio del alojamiento República.

“Fuimos torturados por el Comandante del Cuerpo Cap. Nav. C.G. D.E.M. Juan Carlos Magaña Cárdenas, la primera noche en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar permanecimos por varias horas durante la madrugada a bajas temperaturas y llovizna sin portar la vestimenta adecuada, ‘para convencernos de dar nombres de los responsables de un acto de violencia descubierto’.

“Mi generación se vio reunida para realizar esfuerzos físicos durante las noches, bajo las órdenes del Comandante del Cuerpo de Cadetes Capitán de Navío Magaña Cárdenas, los Cap. Corb. IM.P. Carlos Eduardo Esparza Rocha, Tte. Frag. CG. Felipe Jesús Azamar Solís, Tte. Nav. IM Ángel Gustavo Gil Garrido Prieto, Tte. Frag. ANPA. Jorge Armando Medina Pérez, nos obligaban a realizar flexiones en el piso donde había estiércol de caballo.

“El personal femenino de mi generación quedó sin facultades de emitir órdenes y supervisión al personal de cadetes de menor antigüedad, pues la Tte. Frag. SLN. LN. Pilar Antonio Martínez García manifestó que éramos violentas, peligrosas, y no teníamos derecho a formar al personal. Acto que fue perjudicial para la imagen de nuestra generación, pues perdimos el respeto y credibilidad por parte de las subordinadas.”

Sobre dicha queja, la Semar contestó a la CNDH:

“1. Lo manifestado por la cadete LYCL relativo a que durante su segundo año de carrera naval fue amedrentada en su persona por parte de un oficial perteneciente a esta Institución, citados hechos transcurrieron durante el ciclo escolar 2019-2020, en el que la cadete se encontraba en aislamiento por la pandemia Covid 19 en su domicilio y en el que el oficial señalado por la cadete causó alta en la Heroica Escuela Naval Militar el 1 de septiembre de 2020, cuando la quejosa se encontraba en su tercer año.”

Sin embargo, la cadete LYCL señala que, en su respuesta a la CNDH, intencionalmente la Semar confunde la temporalidad. Indica que en realidad el aislamiento se impuso de marzo de 2020 (segundo año) a enero de 2021 (tercer año) y no, como dice la Marina, en 2019-2020.

En el siguiente punto la Marina respondió:

“En cuanto a los señalamientos en contra del Capitán Juan Carlos Magaña Cárdenas, se informa que en ningún momento se llevaron a cabo actos de tortura ni amenazas en contra de la quejosa o de cualquier otro u otros cadetes, asimismo, no se infligió a persona alguna dolores o sufrimiento de ningún tipo, ni mentales ni mucho menos físicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.” (sic).

Presunto encubrimiento a oficiales

La cadete explica que en su queja de inicio se refirió a las violaciones cometidas por Magaña Cárdenas, no obstante, “con el fin de encubrirlo para que salga sin responsabilidad alguna de estos hechos vergonzosos y deshonrosos que realizó, y que al incumplir su labor de investigación”, la citada visitadora de la CNDH “solo causa mayor daño revictimizándome”.

“Debo pensar –continúa– que la CNDH lo hace de forma deliberada porque basta pedir los expedientes que se han generado dentro de todos los consejos de disciplina, todos violatorios para el personal que fue juzgado indebidamente, protegiendo al Capitán de Navío CG. DEM. Juan Carlos Magaña Cárdenas en su abusiva conducta.

“No solo torturó a mi generación sino ordenó que cambiaran mi incapacidad domiciliaria por incapacidad en cuadra dentro del plantel, causa que motivó el sobreestrés.

“La CNDH no está para velar por aquellos seres humanos que hemos sido violentados por el gobierno, ¿o es para proteger a los trasgresores? Sin duda su falta de compromiso o la colusión directa interinstitucional entre su ente y la Semar no le permiten (a la visitadora de la CNDH) realizar su trabajo de forma objetiva.

El almirante Ojeda Durán, secretario de Marina / Foto: J. Raúl Pérez

En otro fragmento, la respuesta de la comisión consigna: “Respecto a girar órdenes a oficiales y capitanes responsables de instrucción de cadetes para que se le dieran tratos inadecuados a los cadetes y a la quejosa, la Semar informó a la CNDH que en ningún momento se actuó de esa forma, al contrario, se le brindó seguimiento a su bienestar, incluso se realizaron coordinaciones con la Consejería Académica del citado plantel educativo para que la señora... pudiera recibir la orientación y asesoramiento para su desempeño como cadete”.

La denunciante desmiente a la Semar: “El médico tratante me envió con rebaje a domicilio por 14 días desde esa fecha, orden o indicación a la cual la Tte. Fgta. Karem Lizeth Fonseca Domínguez, ordenó cambiar, puesto que la orden del Cap. Nav. Magaña Cárdenas era que me quedara en la escuela a cuadra, para estar en clara observación de ellos”.

Para conseguirlo, los mandos de la escuela reimprimieron la hoja para cambiar esa parte, enfatiza LYCL: “Hoja que yo tengo en mi poder (pues en su poco profesional desempeño clínico, me entregó las dos hojas denominadas Carta de Consentimiento Informado)”. Ella anexó copias de esa hoja en la denuncia pública que entregó a Proceso.

A fin de fincar la responsabilidad penal o administrativa tanto al que ordena como al que ejecuta la acción, la cadete señala como autoridad que da las instrucciones al capitán de navío Magaña Cárdenas y a la teniente de fragata Karem Lizeth Fonseca Domínguez, quien manifiesta haber cumplido la orden de Magaña Cárdenas, en aquel entonces comandante del Cuerpo de Cadetes.

Como ejecutor de la orden denunciada LYCL señala “al Tte. Nav. SSN. MCN. Manuel Ricardo Barojas Álvarez, matrícula C-9304235 y ESMENAV 10119035, pues a sabiendas que él es profesional del ramo, permitió cambiar la orden del lugar de incapacidad.”

Además la cadete denunció “al Tte. Nav. SSN. MCN. Manuel Ricardo Barojas Álvarez, matrícula C-9304235 y ESMENAV 10119035, psicólogo de la Semar, por faltar a su Código de Ética ya que tiene la obligación de respetar el derecho a la confidencialidad de aquéllos con quienes trabaja o le consultan”

Y detalla la actuación de los mandos señalados:

“Estuve 14 días de rebaje a cuadra, donde recibí constante vigilancia por parte de las oficiales femeninas y en ocasiones masculinos, Tte. Frag. SLN. LN. Karem Lizeth Fonseca Domínguez, Tte. Frag. SLN. LN. Sharon Coral García Riveros (M-63209), Tte. Frag. SLN. LN. Pilar Antonia Martínez García (M-63220). Tte. Frag. AN. PA. Nohemí Sahori Alarcón Figueroa (M-63823), Tte. Frag. CG. Yadira Uribe Cruz M-64874, también del cuerpo de cadetes.

“Ese tipo de rebaje solo me hizo sentir más triste, estresada y frustrada pues no podía hablar con nadie, todo el tiempo estaba encerrada”.

“Con toda la intención de causarme más daño, la Tte. Frag. Karem Lizeth Fonseca Domínguez, al ordenar que se cambiara la determinación del lugar de mi convalecencia, a pesar de que el profesional de la salud mental Tte. Nav. SSN. MCN. Manuel Ricardo Barojas Álvarez, matrícula C-9304235 y ESMENAV 10119035 había ordenado que mi Incapacidad fuera domiciliaria.

“La Tte. Frag. Karem Lizeth Fonseca Domínguez, bajo las órdenes del Comandante Magaña Cárdenas, ordenó que mi incapacidad se desarrollara dentro de la Heroica Escuela Naval Militar a pesar de que solicité que mi consulta fuera como estaba establecido.”

“Engañosa narrativa” de la Semar

En cuanto a la aseveración de la Semar de que “se realizaron coordinaciones con la Consejería Académica del citado plantel educativo para que (YLCL) pudiera recibir la orientación y asesoramiento para su desempeño como cadete”, la denunciante rebate: “Yo sola fui a consejería y el almirante dijo que todo era mi culpa, y la psicóloga dijo que si quería terminar con mi vida también era mi decisión”.

En su análisis de la “engañosa narrativa justificante” de los mandos de la Escuela Naval, la denunciante cita la respuesta de la Marina a la CNDH:

“Relativo al punto DOS, el 20 de agosto de 2022, en el transcurso de la tarde, la señora... en compañía de tres cadetes femeninas llamaron al personal femenino de cadetes de segundo y tercer año que participaron en Operación Patria 2022, citándolas en el dormitorio número dos, bloque alfa, de la Heroica Escuela Naval Militar, posteriormente les ordenaron que elevaran los glúteos, inclinando sus troncos hacia adelante, procediendo las tres cadetes a golpearlas con un tubo de metal, asimismo, la señora... –quien solo estuvo presente como espectadora –admite la Semar, contradiciéndose–, habló con las cadetes de segundo y tercer año explicándoles que lo ocurrido era una tradición para Operación Patria, tratando de convencerlas de que era algo normal”.

Sobre esto, la alumna asegura: “Jamás fui testigo de los actos que el desleal servidor público me atribuye, sin embargo, es claro que el Capitán de Navío CG. DEM. Juan Carlos Magaña Cárdenas, mediante sus métodos poco ortodoxos de extracción de información como es la tortura, intentó obligarlas como sucedió el 23 de agosto del 2022, cuando fuimos torturados por Magaña Cárdenas.”

Toda esta situación fue denunciada por LYCL ante la Segunda Visitaduría en su queja del 3 de abril del 2023, folios 2023/39765, enviada vía electrónica 40092/2023, entregada en la oficialía de partes y la enviada con fecha 18 de abril del 2023.

Por los motivos expuestos, la cadete se queja de la CNDH: “¿Acaso no tienen mayor comprensión para poder concatenar los hechos?, si los abusos nacen de Magaña Cárdenas, no sería iniciar por ahí sin tratar de encubrir a ese o esos personajes nefastos que destruyeron la vida académica de varios cadetes?

“Por demás injurioso e ilógico, si mi situación ha nacido del no haberme dejado golpear solo por cumplir sus erróneas tradiciones, como es que manifiestan que yo argumente ´que lo ocurrido era una tradición para operación Patria, tratando de convencerlas de que era algo normal´.

“De las cadetes que hace mención, sus resoluciones fueron las siguientes: cadete de primera quinto año IM.P. Areli Pereda Baltazar, Expediente 19/HCD/HENM/2022, causó baja, cabo de cadetes 5to año IM.P. Gloria Estefanía Flores Casttillejos, Expediente 35/HCD/HENM/2022, también causó baja. Y cabo de cadetes 5to año Leida Jacqueline Hernández Gil, expediente 30/HCD/HENM/2022, fue degradada.

“Si el acto consistió solo en ser espectadora –como dice la Semar– ¿por qué entonces dicen que hablé con ellas y les ordené y las convencí?

“Me encuentro en un estado de indefensión total –le dice YLCL a la visitadora de la CNDH–. Le fue a usted imposible dar cumplimiento a esa parte de ‘contacto directo’ sin antes ahondar en el tema tan delicado, pone en riesgo mi persona por las fácticas violaciones y no solicitar a otras instancias que pudiesen dar una opinión profesional, en lugar de solo hacer caso a los cobardes servidores públicos de la Semar”.

Trato “denigrante”

Referente a lo solicitado en el punto tres, la Semar señala que la quejosa cursa el décimo semestre de la carrera ingeniería logística, correspondiente al ciclo lectivo 2022-2023, en el periodo comprendido del 2 de enero al 21 de julio de 2023, con un promedio de 9.1800, y tiene por acreditar la materia de práctica de tiro, por encontrarse incapacitada médicamente a domicilio.

“Tocante al punto cuatro –continúa la respuesta de la Semar a la CNDH–, se hace de su conocimiento que a (la quejosa) se le proporcionó atención médica en distintas especialidades del área de psicología y psiquiatría, la cual le fue otorgada en el área de Subdirección de Psicología Educativa de la Heroica Escuela Naval Militar, por parte del Jefe de Estudios del mencionado plantel educativo, proporcionando el informe respecto de la atención psicológica proporcionada a la quejosa, informando:

“El 13 de septiembre de 2021 es atendida por primera vez en la Subsección de Psicología Educativa a solicitud de la quejosa, refiriendo también haber asistido por cuenta propia al Hospital de Antón Lizardo, en donde le estaban aplicando pruebas psicométricas. Asimismo se menciona que debido a que se mostraba poco cooperadora y apática en sus clases de práctica relacionadas con armamento, refiriendo miedo e inseguridad en el manejo de las armas.

“El 11 de enero de 2023 se le proporcionó asesoría psicológica, manifestando problemática emocional, por lo que se trabajó en concientizarla a efecto de atender su autoestima, no obstante se le brindó la atención psicológica, refiriendo haberse atendido con un especialista en salud mental externo a la dependencia, argumentando que no se quería atender con personal naval, sin embargo, la señora... siguió siendo tratada hasta el 2 de marzo de 2023, presentando rasgos de inestabilidad emocional.

“El 15 de abril de 2023 la quejosa presentó un evento de crisis al infligirse lesiones en la muñeca izquierda con objeto punzocortante al interior del baño de su dormitorio, por lo que se le brindó apoyo para canalizarla al Hospital Naval de Antón Lizardo para su atención médica, siendo trasladada posteriormente al Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, quedando con incapacidad a domicilio desde el 17 de abril de 2023.”

La versión de LYCL difiere radicalmente de la oficial:

“Nuevamente con su falaz contestación no se aprecia el abuso cometido por el Cap. Nav. Magaña Cárdenas, al ordenar que la incapacidad no fuese a domicilio y fuese a cuadra (…). La CNDH debió de solicitar a un perito en documentoscopia para que se determine la veracidad del acto.

“El Tte. Nav. SSN. MCN. Manuel Ricardo Barojas Álvarez permitió que dentro de mi consulta ingresara una persona que yo no consideré de mi confianza, la Tte. Frag. Karem Lizeth Fonseca Domínguez, la que pidió cambiar la radicación del lugar donde debía convalecer. El motivo de esta situación emocional que vivo radica en la muerte de mi señor padre, sin embargo asienta que es debido a la vida ocupada de cadete novel.

“Sigo siendo tratada de manera denigrante, pues existe consigna de que ya no se me considere para graduarme, por lo que es mi derecho solicitar una revalorización en algún otro ente que no sea de la misma Secretaría de Marina-Armada de México. Jamás pondré en duda la integridad de mi institución armada, de la cual me siento orgullosa, pero sí la de todos los servidores públicos que participaron en hacerme la vida imposible”, manifiesta la cadete.

Alumnos noveles. Indefensión / Foto: Octavio Gómez

“No ha quedado claro que a todos los cadetes que han pasado por el tortuoso camino del Consejo de Disciplina se les crearon los escenarios y las falsas imputaciones encaminados de esa forma a autoinculparse, como lo quisieron hacer conmigo, eso por si su CNDH no lo ha notado, son violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y eso aquí y en el otro continente se le llama violación a los derechos humanos”, le señala la alumna a Rosario Piedra, presidenta de la citada comisión.

El 26 de junio de 2023, Máximo Alberto Neri López solicitó a la CNDH tuviera por presentada otra queja para que se investigue y ejercite acción penal o administrativa, según sea el caso, en contra del mismo capitán de navío Juan Carlos Magaña Cárdenas por obligar a varios cadetes, entre ellos su hijo, a autoinculparse (Proceso, 10 septiembre 2023). La visitadora Ana Laura Aguilar Carrillo aún no emite su dictamen.

El 24 de octubre 2023 la CNDH también aceptó la queja del alumno LJCC, bajo el expediente CNDH/2/2023/16221/Q.