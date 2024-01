Ministro proyecta rechazar la regulación de las relaciones poliamorosas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá rechazar que deban regularse las relaciones poliamorosas (de tres o más personas), debido a que son una práctica minoritaria en México.

El jurista Jorge Mario Pardo Rebolledo, presentará su proyecto el próximo 31 de enero, ante la Primera Sala de la SCJN, en el que sugiere determinar que el Código Civil de Puebla no es excluyente ni violatorio del derecho a la igualdad y no discriminación, por no regular este tipo de vínculos como sí lo hace en el caso del matrimonio y concubinato monogámicos (entre dos personas).

“Las relacionales no monogámicas, como las poliamorosas son una práctica minoritaria en nuestro país y por ello, el legislador no las ha dotado de una regulación jurídica específica, cuestión que… no implica que las normas impugnadas, por restringir su operatividad a orientaciones relacionales normativas (matrimonio y concubinato), transmitan un mensaje discriminatorio”, indica la propuesta.

El ministro argumenta que las leyes, deben regular la realidad que sucede en el lugar en que se aplican y debido a que este tipo de relaciones no son socialmente predominantes, no es discriminatoria la falta de su reconocimiento en la legislación.

De aprobarse esta determinación, con el voto mayoritario de cuatro ministros o de forma unánime, se convertiría en criterio obligatorio para aplicarse por tribunales y juzgados en casos similares.