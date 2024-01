María Elvira Canchola acusa al gobierno capitalino de impedirle acceder a la justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Elvira Canchola, madre de Esmeralda y Sofía –jóvenes que murieron al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco el 10 de noviembre de 2022– denunció que, al firmar un acuerdo reparatorio con el padre ausente de sus hijas, el gobierno capitalino le impidió acceder a la justicia: “Nosotros no decidimos ser víctimas”.

El miércoles 24, María Elvira Canchola se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, donde iba a discutirse el punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que se agilicen las investigaciones del caso de las jóvenes de 16 y 23 años. No fue posible abordar el tema: el grupo parlamentario de Morena rompió el quórum y evadió el debate.

María Elvira Canchola, acompañada de diputados panistas y priistas, lamentó la decisión morenista:

“Llego a este lugar y lejos de recibir un apoyo de todos... no por partidos, porque no se trata de partidos, se trata de empatía y respeto. Como víctima, he sido tratada como no tienen una idea, y no es posible, creo que las víctimas debemos ser tratadas con empatía y respeto, todas y cada una; sin embargo, se me cierran las puertas una y otra y otra vez.”

Acuerdo reparatorio incompleto

También acusó al gobierno de Martí Batres de impedirle acceder a un acuerdo reparatorio, que en cambio sí se firmó con el padre biológico de las hermanas, quien ni vive en la ciudad ni estuvo presente el día de los hechos, aseguraron los legisladores que acompañaban a María Elvira Canchola.

La madre sentenció: “Por favor, no dejen de apoyarnos como víctimas (...) ayudemos cada uno de nosotros a que la justicia sea realmente justicia, y que sea pareja, que no sea solamente para unos cuantos, porque todos tenemos derecho a la justicia y porque las víctimas no decidimos ser víctimas”.

Además, manifestó su enojo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), porque ni siquiera han dado la cara y a la fecha no hay responsables de que estuviera sin tapa la coladera en la que sus hijas perdieron la vida, coladera ubicada en la demarcación que encabeza el morenista Raúl Armando Quintero Martínez.

“Todos sabemos quiénes son los responsables de que esa coladera no se tapara, ¿por qué hacen como que no ven?, ¿por qué hacen como que no escuchan?”

Sacmex, culpable

Entre los representantes sociales de oposición que apoyaron a Canchola Montoya estuvieron presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Federico Döring, y del PRI, Ernesto Alarcón.

El panista señaló: “Hubo una actuación, un peritaje de la Fiscalía recientemente, y se determinó, por parte de Ismael Méndez Zambrano, que es un funcionario del Sistema de Aguas, con base en peritajes de criminalística e impacto ambiental, que cuando el diámetro de una coladera es mayor de 60 centímetros, es responsabilidad del Sistema de Aguas y no de la alcaldía”.

Agregó: “La coladera que le arrebató la vida a Sofía y a Esme era de 64 centímetros, entonces ya está pericialmente acreditado en la carpeta que la omisión es responsabilidad única y exclusiva del Sistema de Aguas, por lo que hace a la coladera, falta la parte del alumbrado”.

Döring lamentó que el 21 de diciembre pasado la FGJCDMX haya notificado a la madre que no había elementos suficientes para determinar quién era el responsable.

El diputado Alarcón expresó por su parte: “Nos parece muy preocupante que, así como la señora Elvira, hay más víctimas cuyos casos están congelados; no hay respuesta al dolor y sigue vigente la impunidad”.

El trágico accidente

El día que Esmeralda y Sofía perdieron la vida se dirigían a un concierto de la agrupación musical Zoé, en el Palacio de los Deportes.

Mientras las jóvenes caminaban por las avenidas Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México, una de ellas cayó a la coladera debido a que la falta de luminarias le impidió advertir la ausencia de la tapa. Su hermana intentó rescatarla, pero también cayó.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia, pero únicamente para rescatar los cuerpos.

Los comerciantes de la zona declararon a medios de comunicación que la coladera llevaba alrededor de un año sin tapa.

El robo de coladeras metálicas es un delito recurrente en la Ciudad de México, debido a que los ladrones las venden por kilo.