Hijo de Luis Donaldo Colosio pide a López Obrador indultar a Mario Aburto

MONTERREY, N. L. (apro).- El alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que indulte a Mario Aburto Martínez, asesino sentenciado de su padre, debido a que el caso es manejado en cada temporada electoral para obtener beneficios políticos.

El munícipe regiomontano de Movimiento Ciudadano afirmó hoy que si las leyes mexicanas no pudieron hacer justicia en el caso, los encargados de impartirla deberían ya cerrar el expediente, para que el país se reconcilie, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Baja California, cuando era candidato presidencial del PRI.

“Pero sobre todo del respeto, para dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”, dijo esta mañana al finalizar un evento de inauguración de drenaje pluvial al sur de la capital.

Al conocerse hoy la intención de la Fiscalía General de la República para abrir el caso, al considerar que hubo un segundo autor material, además de Mario Aburto, Colosio Riojas, consideró que el asunto ya debe ser superado por todos, para que no se use en temporada electoral.

“Que ya no se utilice políticamente, es todo lo que pido. Es meter ruido innecesariamente. ¿Por qué hasta ahora, por qué siempre en época electoral? Por favor, respetemos eso, es un tema que a todos los mexicanos nos dolió y nos duele”, señaló.

Dijo que si la FGR tiene elementos para considerar que el homicidio fue un crimen de estado, que lo demuestre, pues a lo largo de los años ha cambiado su versión, sin enterar a los familiares de Colosio Murrieta.

“Al menos a mí no me han buscado, ni a mí, ni a mi familia, no sabemos qué novedades se han desarrollado en la investigación, hacia donde va, hacia donde apunta”, comentó.

Colosio Riojas, quien buscará el senado por MC, dijo que lo mejor es ya superar el tema del Caso Colosio porque genera incomodidad general.

“No me afecta personalmente, pero me incomoda, es incómodo para todos, pero sobre todo para mi persona, porque toca fibras un más sensibles, y más adelante tengo que darle la cara mis hijos para decirles qué fue lo que le pasó a sus abuelos y esto ciertamente no ayuda. Lo que pido es que se haga justicia y si no que, mínimo, se empiece con el perdón”, reiteró.