Con la ausencia de la oposición, Morena empuja periodo extraordinario para ratificar a Godoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la participación de representantes de la oposición, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones el lunes 8 de enero para votar el dictamen que aprueba la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Luego de menos de 30 minutos de sesión, la presidenta de la Junta, la morenista Martha Ávila, envió el acuerdo de dicha reunión a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido, para que ésta convoque a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente el viernes 5, en la que se someta a aprobación la celebración de ese extraordinario el lunes 8.

El diputado del PAN, Aníbal Cañez, explicó a Proceso que la ausencia de los diputados de oposición es “porque no vamos a validar un acto ilegal cometido por Morena, pues la Jucopo ni puede instruir a la Mesa Directiva ni a la Comisión Permanente para sesionar antes de lo aprobado en calendario”.

En la sesión exprés de la Jucopo, los representantes de Morena, la Alianza Juntos por la Ciudad, Mujeres Demócratas e Izquierda Liberal votaron a favor del acuerdo para realizar el periodo extraordinario. Faltaron los representantes del PAN, PRD, PRI y MC.

Además de la votación del dictamen sobre la ratificación de Godoy Ramos, si se aprueba la realización del periodo extraordinario también se discutiría la terna de candidatos a alcalde sustituto en Iztapalapa y Benito Juárez; la entrega de la medalla al Mérito en Artes del Año 2023 y al Mérito Policial 2023 y reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

La sesión y los argumentos

En conferencia posterior, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, defendió la legalidad de la solicitud de realizar el periodo extraordinario, pues dijo que contaron con la representación de cinco de los nueve grupos parlamentarios que integran la Jucopo, así como del voto ponderado de 38 de los 66 diputados que integran el Congreso.

Luego, lamentó la ausencia de los representantes de la oposición. “Es una muestra, una vez más de sus intenciones para dinamitar este procedimiento que es tan importante para el funcionamiento de la ciudad”, acusó.

Ávila Ventura se dijo preocupada de la posición que pueda adoptar la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido, pues “hay antecedentes de que ha actuado de manera facciosa para favorecer los intereses de su partido y en más de dos ocasiones ha actuado de manera parcial y poco institucional”.

También alertó que si no se hace la votación el lunes 8, “habrá voces malintencionadas” que argumenten que Godoy ya terminó su periodo, “pero es una falacia, porque ella hizo la solicitud en tiempo y forma y su derecho no puede ser conculcado por un error legislativo”.

De cualquier forma, añadió que “es un hecho” que el Pleno del Congreso debe pronunciarse sobre el asunto “y así será, ya sea el 8 o el 12 de enero, este asunto será votado por el Poder Legislativo de la Ciudad”, refirió.

La diputada de Morena aclaró que si para el día 10 de enero, el Congreso no ha ratificado a Godoy, automáticamente entraría en funciones un encargado de despacho que encabezaría la institución hasta que se apruebe la ratificación de la fiscal o se nombre a un nuevo titular, de acuerdo con la Ley Orgánica de la FGJCDMX.

El diputado experredista y exaliancista Jorge Gaviño, advirtió que, según el reglamento del Congreso local, si la presidenta Gabriela Salido no cumple su función como presidenta de la Mesa Directiva de convocar a la Comisión Permanente, lo pueden hacer el vicepresidente 1 y 2.

Es ilegal: PAN

En entrevista con Proceso, el diputado local del PAN, Aníbal Cañéz, explicó la ausencia de representantes de la oposición en la sesión de la Jucopo:

“El PAN y los partidos de oposición no vamos a validar un acto ilegal cometido por Morena, encabezado por Martha Ávila, la Jucopo no puede instruir a la Mesa Directiva ni a la Comisión Permanente para sesionar antes de lo aprobado. No se puede estar modificando el calendario de sesiones”.

Recordó que la sesión más próxima aprobada está programada para el 10 de enero; un día después de que termina el periodo de cuatro años de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX.

“Lo que está haciendo el bloque de Morena y aliados es, a través de un acuerdo, pretender modificar el calendario de sesiones por el Pleno de Congreso. Eso es totalmente ilegal”, agregó.

Cañéz subrayó que todavía no es un hecho la realización del periodo extraordinario el lunes 8, pues aún falta de la respuesta de la Presidencia de la Mesa Directiva. “Los diputados de oposición vamos a velar por la legalidad del proceso”, añadió.

Acusó que esta situación fue provocada por la misma bancada de Morena en la sesión del pasado 13 de diciembre, cuando prácticamente “reventó” la sesión con prácticas dilatorias y porque no tenían los votos necesarios para aprobar la ratificación de Godoy.

Cuestionado sobre los llamados de los morenistas Martí Batres, jefe de gobierno; Clara Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno; y de la misma Ernestina Godoy a que el Congreso vote el dictamen es “una forma de querer “enderezar la plana al cochinero legislativo y el desaseo que provocó Martha Ávila”.