Sedena sólo reparará carreteras federales dañadas por trasladar materiales a las obras del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador especificó hoy que la instrucción de que el Ejército se encargue de reparar carreteras federales se refiere únicamente a vialidades dañadas por el traslado de materiales pesados para construir el Tren Maya y negó que eso sea “militarizar al país”.

“El compromiso es que ya, a partir de marzo o abril, vamos a empezar a mejorar todas las carreteras, básicamente las que se afectaron, se dañaron con el traslado de materiales de construcción para el Tren Maya”, indicó en su conferencia mañanera.

La explicación que había dado, hasta la conferencia mañanera en Yucatán, era que “se movieron muchos materiales de construcción para la realización del Tren Maya, si no me equivoco nada más en balasto, una piedra muy sólida como fierro, que es la que se coloca en las vías para darle estabilidad al tren. no se usa cualquier piedra, no hay balasto (…) la mayor parte de esta piedra se trae desde la región de Los Tuxtla, en Veracruz”.

Añadió en esa oportunidad que se movieron seis millones de metros cúbicos desde Los Tuxtlas, aun cuando se trasladó en una cantidad considerable por barcos a Progreso, y por esa razón “se resintieron carreteras, se afectaron carreteras, ustedes van hoy de Xpujil o Escárcega a Chetumal o a Tulum y van a ver ahí, no cientos, miles de camiones de carga, porque se está trabajando ese tramo; todo esto ha dañado las carreteras”.

En su declaración del martes, en la conferencia mañanera en Tabasco, no especificó que únicamente serían reparadas las carreteras dañadas por las obras del Tren Maya:

“Y sobre las carreteras, es un compromiso que nosotros, antes de terminar, vamos a darle mantenimiento a las carreteras federales, nada más terminamos el Tren Maya. Y como se usaron mucho las carreteras para el traslado de piedras, de balasto, y quedaron algunas en mal estado, las vamos a mejorar antes de irnos este año.”

Agregó entonces que la instrucción ya había sido transmitida al secretario de la Defensa “para que los ingenieros militares, terminando toda la obra del Tren Maya, emprendan acciones para mantenimiento de las carreteras, que las dejen en buen estado, y los gobiernos estatales van a hacer lo propio con las carreteras de los estados”.

Elefante reumático

Aunque el presidente no había especificado antes que se trataba únicamente de las carreteras en las entidades relacionados con las obras del Tren Maya, López Obrador culpó de cualquier malentendido a los medios de comunicación que publicaron sus declaraciones.

“Estaba leyendo hoy una información donde se dice ya también que la Secretaría de la Defensa se va a ser cargo del mantenimiento de las carreteras, así en general; pues no, es básicamente lo que tiene que ver con las carreteras que se afectaron en la construcción del Tren Maya, dejarlas bien antes de terminar el mandato. Ya ven como son sensacionalistas, alarmistas, ya quieren dar la idea de que todo se entrega a Marina y a Defensa”, señaló.

Expuso que se dice que en todo están las Fuerzas Armadas pero que debe entenderse que cuando llegó al gobierno encontró un desastre en el funcionamiento del gobierno.

“Utilizando el símil del elefante, nos encontramos un elefante echado, mañoso, reumático, que lo tuvimos que parar y empujarlo para que caminara.”

El mandatario federal fue enfático: “No es militarizar al país, es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano, que nos han ayudado mucho para cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno, es aclarar eso”.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso, tiene un programa anual de mantenimiento de carreteras libres y un programa de contratos que se hicieron en el gobierno pasado para mantenimiento de carreteras.

Y aclaró: “Esto es mantenimiento de carreteras por el traslado de materiales”.