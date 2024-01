AMLO responde a hijo de Luis Donaldo Colosio: No puedo indultar a Mario Aburto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al hijo de Luis Donaldo Colosio que no puede indultar a Mario Aburto porque el magnicidio del candidato presidencial se trata de un asunto de Estado “y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar”.

El mandatario federal leyó el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se denuncia que en el caso del segundo tirador, a 30 años del hecho: “Hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR que implican a Jorge Antonio ‘S’ agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial”.

Añadió que dicha persona “fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’ quien era Subdirector Operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescato en Tijuana”.

No habrá carpetazo, pero consideró que no está cerrado, “no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que de acuerdo a la Fiscalía tiene alguna relación con una institución del Estado.

“Ningún crimen se debe permitir, repito, pero este es un asunto de Estado. Los crímenes de Estado nunca se aclaran, entonces no debemos decir ya damos la vuelta a la hoja”, indicó.

El mandatario hizo el recuento y destacó: “En su momento se llegó a decir que había un segundo tirador y se identificó, cuando menos se constató que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía a Colosio”.

“Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del Cisen del centro de espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari, se resolvió que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio pero se le dejó en libertad”, dijo.

Cuál es la diferencia, qué es lo que hay en el fondo del alegato. No es hacer un juicio sumario aquí nosotros, eso corresponde a la autoridad correspondiente. Pero qué es lo que hay en el fondo, es que si es un tirador solitario es una motivación personal, si interviene otro personaje y además es de una institución del Estado y hay una connotación distinta, pero hay que agregar que a este personaje según la investigación de la fiscalía quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna que trabajaba en el Cisen, eso es lo que dice la Fiscalía, entonces no es, en efecto, cualquier cosa”.

Aseguró que se trata de un crimen que dañó mucho al país y no se debe tolerar. No se debe permitir la impunidad aquí sí aplica la no repetición que es gravísimo, no hay que dejarlo pasar, que la gente tenga la información y que la autoridad resuelva”.

Resaltó que el planteamiento de la fiscalía es que “está inconforme con la decisión del juez y sostiene que va a apelar”.

Para el presidente este caso implica la estabilidad política. “Estamos hablando de la violencia que afecta a todo el país, se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia.

Leyó el comunicado de la FGR para que se entere toda la población. “Por eso la mañana es la mañanera”.