AMLO acusa al gobierno de EU por reportaje de sobornos del Cártel de Sinaloa a su campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reportaje en torno a que “importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de 2 millones de dólares” a sus operadores políticos a cambio de que los deje operar, de llegar a la presiencia.

El mandatario apuntó que quien está detrás de este reportaje -publicado por Tim Golden en ProPublica- es el Departamento de Estado del gobierno estadunidense, aunque aclaró que no procederá legalmente contra quien hizo estos señalamientos.

El reportaje publicado.

Sobre esta afirmación del mandatario mexicano, y al ser consultado si no consideraba que su homólogo Joe Biden estuviera enterado afirmó: “Yo creo que se va a enterar el presidente Biden”. Aunque no lo buscaría por ese tema porque aseguró que se le tiene que “informar sobre esto qué estamos diciendo aquí”, además de que no espera una reacción de él. “No nada más que acuse de recibo”.

Ante el planteamiento que se hizo, respondió que “es completamente falso, es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto no solo México, en el mundo, está muy subordinada al poder, en el caso de Estados Unidos tiene mucha Influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también”.

Señaló que no hay ninguna prueba, “son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron el mejor policía del mundo en Estados Unidos y le han dado premios nobeles, no hay que dejarnos engañar con eso.

Las agencias de Estados Unidos, como la DEA, dijo, interfieren en decisiones y operaciones de seguridad siempre que se les permite, “como sucedía en el tiempo del gobierno… ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana eso ya no sucede y eso los tiene molestos”.

Culpó a los medios de comunicación de tener la labor de informar y al mismo tiempo de hacer el trabajo sucio.

Un elemento adicional es que hay procesos electorales de ambos países, pero aseguró que “no es para presumir pero Mexico está en su mejor momento”, al tiempo que cuestionó: ¿Dónde están las pruebas?".

En México, determinó, la ciudadanía está muy contenta, a gusto y feliz, pero lo que buscan los “oligarcas y extranjeros” es tener a “títeres en la presidencia o presientes debilitados, sin autoridad moral para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les conviene”, pero afirmó que México está muy fortalecido.

De Tim Golden, autor del reportaje, refirió que hay periodistas que se menciona como prestigiados, “como si fuesen puros” y dijo que debería aclarar si existieron pruebas, además de contestar por qué ahora salen esos reportajes.

El reportaje aclara: “Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas”.

El presidente López Obrador de nuevo se dirigió al Departamento de Estado: “Que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético porque esto es calumniar (…) la calumnia cuando no mancha tizna y esos son especialistas y hay elecciones”.

Insistió: “A ver pruebas. ¿Dónde están las pruebas?” Y acusó que son “viles calumniadores, por eso es la crisis profunda en Estados Unidos proque no quieren llevar a cabo una reforma de fondo, que no se aplique esta estrategia que se viene aplicando hace dos siglos”.

Pese a los señalamientos que hace contra el gobierno de Estados Unidos, asegura que hay una buena relación y con posturas respetuosas pero con estos hechos hay “un doble discurso, una doble moral”, además de que “no deja de haber estas agencias que se dedican q la subversión al espionaje, a la politiquería, al chantaje”.

Finalmente acusó que sí en redes sociales está en tendencia #NarcoPresidente es porque era el objetivo de las instancias a las que mencionó.

Al final de la conferencia mostraron el mensaje: “La principal fuente de la investigación de la DEA sobre el presunto dinero sucio a @lopezobrador es "Jennifer", Roberto López Nájera, el testigo estrella de @FelipeCalderon y García Luna contra el general Tomás Ángeles y @JHerreraValles, cuyos casos, entre otros, se derrumbaron”.