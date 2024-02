El diputado Salvador Caro brinca de Movimiento Ciudadano a Morena; así reaccionó Alfaro

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Luego que el legislador federal de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro, quien decía ser leal a Enrique Alfaro, se unió a la bancada de Morena, el gobernador dijo que no es la primera vez que sus amigos cercanos cambian de partido.

“Es mi compadre, no hay compadre que no sea ‘dañero’ (…) me ha pasado con otros amigos cercanos, el final de esas historias es público, cada quien que haga lo que considere. Yo creo que a estas alturas ya tenemos la edad más que suficiente para tomar nuestras decisiones”.

Salvador Caro se molestó a raíz de que Movimiento Ciudadano decidió dar la candidatura por Guadalajara a la senadora Verónica Delgadillo.

Enrique Alfaro dijo que se reunió con Salvador Caro hace un par de meses, pero nunca le comentó que iba a cambiar de partido.

Considera Alfaro que en MC nadie es indispensable. “Yo siento que hemos sentado las bases sólidas para que el proyecto siga caminando más allá de lo que en su momento han decidido también otros personajes importantes”.

Salvador Caro criticó en varias ocasiones a sus compañeros diputados federales de Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación por sus fallas, en especial en materia de seguridad, pero ayer se sumó a la fracción de Morena en el Congreso de la Unión.