Liz García Vilchis no irá por alcaldía de Puebla; permanecerá en gabinete de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección "Quién es quién en las mentiras", decidió no participar en el proceso interno de Morena para definir candidato a la alcaldía de Puebla capital.

El mandatario además se solidarizó con la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia de la República por los ataques públicos que ha recibido a partir de ser conductora de esa sección.

"Sobre todo nuestra solidaridad porque recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas, me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más me siento digno". Gracias Liz", expresó.