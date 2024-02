Revés a Morena: TEPJF avala que pague las multas por 60 mdp impuestas por el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló, por unanimidad, las multas de más de 60 millones que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por irregularidades en los gastos del proceso interno para elegir a su candidato presidencial.

Durante la sesión ordinaria de la Sala Superior de este miércoles, los magistrados avalaron el proyecto de Felipe de la Mata Pizaña en el que propuso que los argumentos de Morena contra las multas impuestas por el INE el 15 de diciembre pasado son infundados e inoperantes.

Aunque la votación fue unánime, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora anunciaron votos razonados.

Otálora recordó que desde el año pasado ella anunció que considera que el proceso interno de Morena vulneraba los tiempos electorales y, por tanto, estaba fuera de la ley pero que, por mayoría de votos se decidió avalar el mismo.

Pero que ello no significa que los eventos posteriores al proceso interno ni las actuaciones de los actores políticos sean legítimos de manera automática.

“El procedimiento llevado a cabo –y me refiero aquí a Morena, porque es la fiscalización que estamos revisando en este proyecto–, no se apegó a la ley, por lo que hace al proyecto que estamos revisando el día de hoy, debe tomarse en cuenta que ha sido criterio de este Pleno que la obligación de fiscalización y de rendición de cuentas no admite flexibilidad ni en campañas ni en precampañas ni en procesos partidistas inéditos.

“Y la fiscalización no se limita a la revisión de recursos públicos y privados reportados por los sujetos públicos obligados. De acuerdo con las normas, justamente el objeto de la fiscalización es investigar, conocer y resolver sobre el origen, monto, destino y la aplicación de cualquier recurso que manejen los actores políticos. Lo que se busca es saber cuánto gastan y cómo gastan y de dónde proviene el dinero”, señaló.

Las multas que Morena intentó impugnar ante la Sala Superior del TEPJF derivaron de diversas inconsistencias detectadas por el INE en el informe de ingresos y gastos del partido en su proceso para elegir al coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en el que Claudia Sheinbaum resultó electa y ahora buscará obtener la candidatura a la Presidencia de la República.

El INE determinó multar a Morena por no reportar gastos por eventos, propaganda, transporte y erogaciones menores.

En total fueron impuestas cuatro multas por 20 millones 269 mil 634.42 pesos; 37 millones 409 mil 282.18 pesos; 1 millón 82 mil 166.80 pesos, y 2 millones 769 mil 66.39 pesos, que suman un total de 61 millones 530 mil 149.77 pesos y ahora han sido declaradas firmes por el TEPJF.

El proyecto del magistrado De la Mata estaba programado originalmente para discusión el pasado 17 de enero, sin embargo, fue pospuesto durante dos semanas debido a que Morena y representantes del PAN solicitaron audiencias previas a la discusión.

Esto, fue recordado en esta sesión por Reyes Rodríguez Mondragón, a quien De la Mata, Felipe Fuentes y la presidenta Mónica Soto obligaron a renunciar el año pasado a su cargo al frente del TEPJF.

“Me parece importante que el Tribunal Electoral no genere percepciones, pueden ser equivocadas o no, pero son percepciones, respecto a que un partido político puede solicitar o su representante en el Consejo General del INE, puede solicitar audiencias el mismo día en que se celebra la sesión pública en la que está listado y eso incide en la percepción sobre las acciones estratégicas de los propios partidos, de los usuarios del Tribunal Electoral para que se dilate la resolución de sus asuntos, independientemente del contexto en el que se solicite esa audiencia.

“Y por el otro lado, también no me parece una práctica que contribuya a la confianza procesal, a la justicia procedimental, dar audiencia a quienes no son parte de un litigio. En este caso se dio a conocer públicamente la audiencia al Partido Acción Nacional, no es parte de un litigio, me parece también que por percepción hay que guardar equilibrio procesal, justicia procedimental, lo he dicho, respecto de quienes pueden acudir a audiencias”, dijo.

Por lo que anunció que en su ponencia no dará audiencias a quienes no son parte en un procedimiento, como ocurrió con el PAN, y no dará audiencias a un partido que las solicite el mismo día en que el caso está programado para discusión.