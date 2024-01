Se desmorona el PRD en el Congreso: tres diputados renuncian al partido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El PRD, que llegó a ser una de las primeras fuerzas políticas en el Poder Legislativo, hoy se desmorona. Hoy fue un día de nubarrones para el llamado partido del Sol Azteca, pues en solo unas cuantas horas, de 15 diputados al inicio de la Legislatura quedaron en una docena.

Temprano el coordinador de los diputados, Luis Ángel Espinosa Cházaro, renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y le siguieron los legisladores Marcelino Castañeda y Laura Lynn Fernández Piña, en protesta por el procesamiento de las candidaturas, de las que quedaron fuera.

El dirigente del partido, Jesús Zambrano, minimizó la salida de los tres diputados exponiendo la crisis que este partido sufre desde hace varios años. “Quienes se van no representan gran cosa, la verdad”, declaró el político sonorense.

“Estamos yendo con las mejores candidaturas... de (Miguel Ángel) Mancera no sé de qué se queja, va por un distrito y de número dos a una plurinominal”, dijo.

Cházaro “ni siquiera aparecía en las encuestas”, agregó el dirigente al refutar las acusaciones.

“Si es congruente, debería renunciar también a la pluri por la que llegó por el partido al que ya no quiere”, demandó.

El diputado Cházaro dice –reviró Zambrano– que “yo le fallé. ¿Le fallé en qué? ¿Quería que por ser presidente del partido lo designara candidato a la Jefatura de Gobierno, cuando ni siquiera aparecía en las encuestas?", insistió.

Las renuncias de Espinosa Cházaro, Marcelino Castañeda y Laura Lynn Fernández Piña son una expresión de la profunda crisis del PRD que en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 en coaliciones llegó a colocarse como la segunda fuerza electoral.

Desde su fundación hasta la última elección en 2022 llegó a tener 14 gubernaturas, hoy solo aparece en Durango, que en alianza con PRI y PAN apoyo a Esteban Villegas.

Espinoza Cházaro era parte del grupo de Los Chuchos o Nueva Izquierda, fue secretario particular de Jesús Zambrano y coordinador de asesores del partido. Ahora acusó a Zambrano de haber “entregado” las postulaciones de ese partido a los aliados de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

“Morena nos ofrecía irnos en su momento a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos quedamos a trabajar por el PRD y hoy no somos considerados, pues yo ya no entiendo si lo que quiere Zambrano es que el PRD desaparezca”, dijo en rueda de prensa, en la que aseguró que no se va por no tener una candidatura.

El diputado indicó que se mantendrá como independiente y enlistó a los que aún están en la bancada del PRD pero fueron excluidos como abanderados a otros cargos o a la reelección y eventualmente podrían tomar una decisión: Marcelino Castañeda, quien ganó el distrito 18 en Iztapalapa; Edna Gisel Díaz Acevedo –exmedallista de Michoacán–; Olga Luz Espinosa Morales, quien buscaba ser senadora por Chiapas; Fabiola Rafael Dircio; Estefanía Rodríguez Sarabia, entre otros.