Sheinbaum calificó como “la guerra sucia de la oposición” el reportaje de ProPublica vs AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, calificó como “parte de la guerra sucia de la oposición” la publicación del reportaje del periodista Tim Golden en ProPublica que asegura que el Cártel de Sinaloa entregó millones de dólares a los operadores políticos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador para financiar su campaña presidencial en el 2006.

Sin embargo, aclaró que, aunque la fuente del reportaje es la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, en el movimiento que ella representa “siempre vamos a pugnar porque haya una relación de igualdad con Estados Unidos”.

Así respondió la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a la prensa, al término de la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, realizada en el Hotel Hilton del Centro Histórico.

Cuestionada sobre la publicación de dicho reportaje, la morenista acusó -sin ofrecer alguna prueba- a la oposición de hacerle “guerra sucia” con ese reportaje:

Es “parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada la oposición, nada, no tiene nada que ofrecer. No hay propuestas, no hay proyecto de nación. Su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación. Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios”.

Sheinbaum Pardo insistió en que, contra esa “guerra sucia”, el movimiento debe aclara que es parte de lo que se espera en el proceso electoral y hacerle saber al pueblo de México “de todas estas noticias falsas”.

“Amistad, no intervención con EU”

La candidata presidencial aclaró también que, aunque la fuente de información de dicho reportaje “viene de la DEA, en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque haya una relación de igualdad con Estados Unidos”.

La morenista reiteró la postura del movimiento ante el vecino del norte: “Nunca de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial. Tenemos amistad con el pueblo de Estados Unidos, somos el principal socio comercial y vamos a seguir trabajando en colaboración y no en un proceso en donde se permita que haya estas noticias por parte de cualquier agencia de los Estados Unidos. Eso siempre va a ser la defensa de nuestro movimiento”.

La mañana de este miércoles, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador acusó que quien está detrás de este reportaje publicado por Tim Golden en ProPublica es el Departamento de Estado del gobierno estadunidense, aunque aclaró que no procederá legalmente contra quien hizo estos señalamientos.

“Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo”, dijo.