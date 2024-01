Venden por internet muñecos coleccionables de El Chapo, Ovidio, Arellano Félix y Pablo Escobar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de una página web Narco Toyz se ofrecen figuras de personajes relacionados con el narcotráfico y que van desde 29 a 99 dólares, entre unos 500 y mil 700 pesos.

Así, se ofrecen figuras coleccionables de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Pablo Escobar, Ovidio Guzmán y Ramón Arellano Félix, así como del cantante Chalino Sánchez.

De acuerdo con el empaque mostrado en la página son de manufactura china. La página cuenta con un canal de YouTube, Out of this world.

Los juguetes –que asemejan en su presentación a los muñecos Pop de Funko– hacen referencia a algunas de las fotografías más famosas de los capos, como Pablo Escobar en su reconocida fotografía policial con su número de registro: 128482

El Chapo porta un fusil de asalto, chaleco antibalas y una cachucha azul. El juguete aparece con el número 701, alusivo al número que ocupó en la lista de los más ricos del mundo en 2009 según la revista Forbes. El Chapo 701 también es el nombre de la marca de ropa de la hija del capo, Alejandrina Guzmán.

Ramón Arellano Félix también aparece con un arma; mientras que la figura de Ovidio lo muestra después de su arresto. Las fotografías de las piezas muestran sus diferentes ángulos, así como la imagen que fue utilizada de referencia.

Narco Toyz, además, ofrece otros productos como ropa, vasos, peluches y bolsas, entre otros, todos con el logo de la empresa. Asimismo promocionan sus NFTs, activos digitales encriptados, algunos de los cuales muestran sus mismos juguetes, así como ilustraciones de figuras como El Mencho y Griselda Blanco, entre otros. También tienen cuentas en redes sociales.