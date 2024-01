AMLO llama al EZLN a hacer una autocrítica ante la pérdida de apoyo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la dirigencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no apostó a la transformación por la vía pacífica, pero admite que sus señalamientos por la mayor presencia de grupos del crimen organizado son ciertos.

“Ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para la transformación del país, al contrario, ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras y donde ellos tenían más presencia en ese entonces arrasaba el PRI y luego el Verde y a nosotros nos iba muy mal”, afirmó.

En un principio evadió opinar sobre lo que ha sucedido con el EZLN, pero llamó a que “deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica”.

Insistió en que no daría una opinión al respecto, “pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento, a qué se debió. ¿A persecución del Estado?, nosotros no hostigamos a nadie, nosotros no reprimimos, no censuramos para nada, ni cuestionamos, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”.

Sobre si lo considera un movimiento alejado de lo que el mandatario ha llamado la Cuarta Transformación, reiteró que “ellos tomaron una decisión de no apoyar la transformación, inclusive de cuestionarnos; y está bien, y está bien, y vivimos en un país libre y democrático”.

El presidente López Obrador dio respuesta a los señalamientos del EZLN publicados en la edición de enero de Proceso, en los que el subcomandante Moisés “denunció que, en un entorno donde conviven militares y grupos criminales, ´hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras´. Y advirtió: ´Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso´”.

El mandatario expuso: “Es un punto de vista que respeto, tengo yo una visión distinta, pienso que Chiapas es de los estados que más ha beneficiado en los últimos años, pero bueno no es mi dicho sino lo que dicen los datos oficiales, Chiapas, de acuerdo al Inegi en la última encuesta de ingreso de familias, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México, eso no se había visto nunca, primer lugar en reducción de pobreza. No nos vamos a poner de acuerdo con eso porque ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes (zapatistas)”.

Añadió que, a diferencia del levantamiento del 1 de enero de 1994, el suyo no se quedó en el discurso porque “la política es pensamiento y acción, y para transformar lo más importante es la acción. Trabajamos y trabajamos abajo informando, orientando, concientizando, organizando al pueblo y logramos un cambio por la vía pacífica, con los resultados que se conocen”.

Al hablar del movimiento zapatista, dijo que todo lo que hace su gobierno para el país, un conservador todo lo ve mal “están obnubilados, además muy enojados, por eso no tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo o coincidir, son visiones distintas”. Agregó que “les puedo decir que sí existen grupos de la delincuencia organizada, pero que Chiapas es de los estados con menos violencia en el país y no me creen”.

Añadió que “puedo decirles hay 80 mil campesinos indígenas desde hace cinco años en Chiapas, en el programa Sembrando Vida, que se han beneficiado muchísimo cultivando sus tierras ejidales, comunales, sus pequeñas propiedades y no”.

Mostró una gráfica en la que Chiapas se coloca entre los estados con menos homicidios dolosos, “pero no los voy a convencer, entonces qué les digo a todos y a ellos de manera respetuosa: que tenemos concepciones distintas, y que aceptemos que no debe haber pensamiento único, que debe haber pluralidad y respetarnos”.

En medio de los desplazamientos forzados en Chiapas, consideró que “cuando hay un asesinato en cualquier lugar tiene que ir el MP, hay casos, pero eso tiene que ver más con los enfrentamientos entre las bandas donde sí cuando hay muertos se llevan a sus fallecidos, pero no es lo general”.

–¿Ni porque es la zona de la selva donde difícilmente se da cuenta de que hubo un ataque?

–No, no, no, porque conozco todo Chiapas casi como la palma de mi mano, a lo mejor más que ellos, todo Chiapas, entonces sí conozco pues cómo es la gente, dónde hay más pobreza, dónde es que últimamente ha crecido la violencia, sobre todo la presencia de grupos armados.

Ante la base social que apoya a grupos criminales, el presidente indicó que han platicado con los pobladores para que “la gente no tenga necesidad de proteger a delincuentes”.

“Todo eso poco a poco ha ido cambiando es un trabajo que estamos haciendo, lo mismo en la zona de frontera Comalapa que es distinto Motozintla, toda esa franja limítrofe con Guatemala, que es la sierra de Chiapas, que es donde hay más pobreza, ahí también hay presencia de estos grupos y lo mismo estamos trabajando ahí con la gente”. También habló de infraestructura carretera.

–Estamos haciendo dos grandes puentes en el Grijalva en La Angostura uno y otro que se llama rizo de oro y esa carretera va a ayudar mucho a comunicar la sierra, estamos trabajando con programas de bienestar.

–Y estas carreteras no son útiles para grupos criminales para las actividades que tienen…

–Ah pues sí, para todos, pues es un camino, para que entre la Coca-cola, y las Sabritas y es que ese razonamiento era muy usado…

–Es parte del desarrollo que utilizan también ellos…

–De que para qué vas hacer un camino si va a entrar la Coca-Cola, las Sabritas, no lo hagas. Interpretó el presidente.

–Más bien que se les impida a los narcotraficantes que sigan asentados en esa zona, no que no hagan caminos. Se le aclaró.

Se le cuestionó si con dichos señalamientos le dan la razón a las declaraciones de los zapatistas y organizaciones de Derechos Humanos en torno a la violencia y su respuesta fue: “Sí”.