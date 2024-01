Adrián Rubalcava anuncia recorridos por diversos estados en apoyo a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, informó que la Alianza Progresista tendrá próximamente reuniones en Veracruz, Guerrero, Yucatán y Baja California, donde no solamente reclutarán a desertores del PRI, sino de otros partidos políticos.

“Son actores que hoy participan en la política local y que se suman a la Alianza Progresista, que va encaminado justamente a apoyar el proyecto del 2024 a favor de la doctora Claudia Sheinbaum (precandidata presidencial de Morena-PVEM-PT)”, aclaró Rubalcava durante una conferencia en el Hotel Imperial, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde el salón Emperadores reconoció que su objetivo es “juntar un equipo lo suficientemente fuerte, con una gran capacidad de hacer un proyecto de Gobierno que queremos presentarle a la doctora (...) con la intención de aportar a que el triunfo electoral sea aún más holgado a lo que se refleja hoy en las encuestas”.

Luego de mencionar que a partir de la creación de su alianza hay muchos actores a nivel nacional que han buscado a sus conformadores, explicó: “Nos vamos a dividir las tareas entre los que presentamos la alianza, en concreto el exgobernador (de Oaxaca) Alejandro Murat, el senador Eruviel (Ávila) y su servidor”.

Sin precisar nombres, adelantó que a su iniciativa se sumarán un senador, un expresidente estatal y una diputada federal.

Al ser cuestionado sobre cómo piensa recorrer otros estados si aseguró que no pedirá licencia de su cargo, el funcionario contestó: “Pues muy fácil, tengo tiempos libres, pues en estos tiempos libres puedo yo hacer política los fines de semana, y si me veo en la necesidad de hacerlo entre semana, pues estaré solicitando esos días que se me descuenten”.

Morena en Cuajimalpa

El expriista reiteró que para su equipo es importante conservar su demarcación, y si tiene la oportunidad, le gustaría proponer a quien gobernará después de él: “Los resultados de este proceso los tendrá en su momento el Verde Ecologista, Morena, no sé quién vaya a siglar”.

También admitió: “Si yo estoy apoyando a la doctora, evidentemente haré todo mi esfuerzo para que lo gane el equipo de la doctora”.

Compartió que no ha tenido la oportunidad de platicar a detalle con la precandidata morenista por la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, en relación con las acciones que implementarán en la Ciudad de México, pero presumió: “El liderazgo que yo encabezo no solamente es Cuajimalpa, nuestro liderazgo abarca varias alcaldías”.

Entonces esclareció: “Yo no voy a definir si Cuajimalpa ya se hace de Morena, del Verde Ecologista y del PT, eso le toca a la gente (...) yo lo que podría proponer a la ciudadanía es darle continuidad con un equipo de trabajo”.

Diputado local, por supuesto que no

El alcalde aseveró que no ha platicado con Morena sobre la propuesta de un puesto público, y se dijo seguro de que Murat y Ávila tampoco lo han hecho: “No he platicado de chamba, no he platicado de lo que me va a tocar”.

Añadió que tampoco se ha comunicado con las dirigencias del partido guinda: “Solamente he tenido un intercambio de diálogos con el presidente nacional (Mario Delgado), el presidente local (Sebastián Ramírez) a través de los medios de comunicación”.

Sobre el ofrecimiento de una diputación local, afirmó que no le “movería”, y agregó: “Lo que me hubiera gustado ya no fue, por lo menos en esta, y en su momento le rechacé al PRI la senaduría”.

Rubalcava manifestó que pidió a distintos actores políticos con los que se ha reunido que se le permitiera continuar con su trabajo político en Cuajimalpa: “Esa, si es una petición que puse sobre la mesa, no tengo ninguna respuesta”.

Incluso, consideró que puede aportar a que en la CDMX se haga un plan de Gobierno donde todos los sectores se sientan incluidos.

Una vez más contra Taboada

En cuanto a Santiago Taboada, precandidato único de la alianza Va por la CDMX, el edil advirtió que ahora “no tiene que guardar las formas” respecto a personajes de la alianza opositora, por lo que denunció que el mensaje de seguridad que enarbola el aspirante a gobernar la capital es falso: “En Cuajimalpa es claro y contundente que sí somos la alcaldía más segura y que otras alcaldías lo que presumen es un tema de percepción".

Luego de que el pasado 14 de diciembre renunció al PRI, el expriista anunció, el 19 de diciembre, la creación de la Alianza Progresista, con el apoyo de Alegrando Murat y del también exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila.

El 21 de diciembre, con banderas que decían “¿nos adoptas?”, y entre gritos de “traidor” mezclados con piropos, Rubalcava participó en su primer acto público acompañado de Sheinbaum y Brugada.

Rifa para periodistas

En su conferencia, el mandatario de Cuajimalpa ofreció rosca de reyes a los periodistas, además, realizó una rifa en la que entregó cuatro consolas Nintendo Switch, que tienen un precio aproximado de 5 mil 500 pesos en tiendas departamentales; tres consolas Xbox Series S, con un valor de 4 mil 500 pesos; así como cuatro pantallas JVC de 55 pulgadas, que valen cerca de 14 mil pesos, y una pantalla LG de 75 pulgadas, que se puede encontrar en la página oficial de la marca por 17 mil 999 pesos.

Según Adrián Rubalcava, el dinero invertido en los productos provino directamente de su cuenta bancaria.