Diputados de MC proponen regular escuelas de manejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el fin de disminuir los siniestros y garantizar un tránsito vial seguro, se pretende regular a las escuelas de manejo, mediante una iniciativa presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, y con ello reducir los accidentes a partir de fomentar la formación en el manejo de vehículos.

La propuesta que se analiza en la Comisión de Movilidad, impulsa modificaciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, entre las que está la inclusión de la definición de academias para conducir en el glosario, las cuales serían centros docentes certificados y facultados para impartir profesionalmente la enseñanza teórica y práctica de conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos necesarios que permitan la conducción segura, responsable, y con ello coadyuvar en la obtención o renovación de permisos o licencias de conducir que emita la autoridad competente.

Según lo que se propone, correspondería al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (mecanismo de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sectores de la sociedad civil), emitir lineamientos que delineen uniformidad en la acreditación de estas escuelas, y del personal que interviene en sus áreas de dirección, instrucción y evaluación.

Sin embargo, recaería en las entidades federativas la certificación de los institutos, la cual tendría que renovarse cada tres años.

Otro aspecto a destacar es bases de datos sobre movilidad y seguridad vial tendrían información de los colegios con certificación, así como de su plantilla en las áreas de dirección, instrucción, evaluación y resultados de los exámenes que lleve a cabo la autoridad competente.

El documento argumenta que reconocer en la ley estas escuelas y regularlas, ayudará por consiguiente a los conductores a manejar automóviles con mayor precaución.

“No podemos esperar una movilidad y seguridad vial con visión cero, si quienes conducen no cuentan con los conocimientos teóricos y prácticos para que ello ocurra”, menciona.

A lo anterior, observa que la formación académica de la conducción vial, es un factor que puede evitar accidentes o hasta muertes.

“Todos conocemos a una persona que murió a causa de un siniestro de tránsito, quizás porque no sabía conducir o porque alguien no sabía conducir; consideramos que no necesitaríamos más consideraciones o datos para aprobar el proyecto”, reflexiona la iniciativa de la bancada liderada por Jorge Álvarez Máynez.