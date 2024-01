Murió el empresario, filántropo y estrella de Shark Tank Carlos Bremer

MONTERREY, NL (apro).- El empresario Carlos Bremer Gutiérrez murió este viernes a los 63 años de edad, luego de una breve convalecencia tras sufrir un preinfarto cuando entraba a su oficina en San Pedro el martes pasado.

Al momento de su fallecimiento, el presidente de Value Grupo Financiero se encontraba en el Hospital Zambrano Helion, donde era atendido en terapia intensiva por el padecimiento coronario que lo postró hasta su muerte.

Su compañía oficializó su deceso mediante un comunicado: “Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (“Value Grupo Financiero”) comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, residente del Consejo de Administración y director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024”.

No han sido proporcionados detalles sobre el deceso del también filántropo regiomontano, que se dio a conocer a nivel nacional por su participación en el reality show de negocios televisado Shark Tank México.

El gobernador Samuel García despidió al empresario en su cuenta de X:

“Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neoleones, un trabajador incansable, uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista de corazón. Fue un ser humano excepcional y no lo vamos a olvidar. Su partida nos llena de dolor, pero sabemos que su legado es grande y que su nombre quedó grabado en el corazón de miles de personas. Mis condolencias y un fuerte abrazo a su familia y amigos. Descanse en paz”.

Bremer Gutiérrez estaba casado con Adriana Ibarra y era padre de cuatro hijos.

Egresado del Tecnológico de Monterrey, en 1993 Bremer asumió la dirección General de Value Grupo Financiero en 1993, con la llegada de un grupo de inversionistas que capitalizó a la emisora, integrando a un equipo de directivos con amplia experiencia.

“Bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional”, señala el comunicado.

Como director interino de Value fue designado José Kaún Nader, que conducirá Value Grupo Financiero y la subsidiaria Value Casa de Bolsa, mientras el Consejo de Administración sesiona para ratificar el nombramiento en los próximos días.

“Value Grupo Financiero y sus entidades financieras seguirán llevando a cabo las actividades que les son propias como lo han hecho a través de los años, manteniendo además los apoyos y compromisos de beneficio social y deportivo”, señala el comunicado.

Filántropo

En su comunicado, Value Grupo Financiero mencionó que Bremer destacó por su respaldo a causas del deporte, educación, diferentes actividades artísticas y otras que consolidaron su fama de filántropo.

Por su ayuda a atletas nacionales recibió en el 2017 el Premio Nacional del Deporte.

Contribuyó al ascenso de peleadores como Saúl Álvarez y Juan Manuel Márquez; también apoyó a la raquetbolista Paola Longoria y al beisbolista Adrián González.

Se conocía su cercanía con el cantante Luis Miguel.