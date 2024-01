Claudia Sheinbaum pasa apuros para entusiasmar a los presentes en su mitin en Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con una breve pelea entre militantes, denuncias por maltrato animal y un público desangelado, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, realizó su primer mitin de precampaña en la Ciudad de México en 2024 en la alcaldía Xochimilco.

Ante un discurso repetitivo de la morenista, quien levantó la mayor parte de los aplausos en la explanada de la alcaldía fue el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien, a propósito del 6 de enero, dijo:

“Le pedí a los Reyes Magos que nos traigan una mujer presidenta por primera vez en la historia de este país y hoy tengo el privilegio de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum.”

Sin citar alguna encuesta, el dirigente presumió que la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va “2 a 1 contra la candidata de la oposición”, en referencia a Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum, a su llegada al acto en Xochimilco. (Foto: Eduardo Miranda.)

Los miles de asistentes a la explanada –que en varios puntos lució con sillas vacías– apenas reaccionaron cuando la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México los arengó: “Vamos a llegar porque vamos a llegar!”, en referencia a la Presidencia de la República.

“¡No los escuchó!”

Aunque los xochimilcas fueron de los que mejor la recibieron durante su gestión como jefa de Gobierno, excepto quienes rechazaban la construcción del puente vehicular “Cielito Lindo”, este sábado 6, en su primer acto de precampaña en la CDMX de 2024, a Claudia Sheinbaum le costó trabajo entusiasmar a los asistentes.

Tras horas de esperarla bajo el sol, aun cuando les repartieron cientos de rebanadas de rosca de reyes y cajitas de leche, decenas de personas se fueron del lugar cuando la precandidata no llevaba ni la mitad del discurso.

Asistentes al mitin de ?@Claudiashein? en la alcaldía Xochimilco se van a mitad del discurso de ?la precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM; vía ?@proceso? pic.twitter.com/DixKPR7PsT — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 6, 2024

La morenista explicó que Clara Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, no podía hablar en el mitin porque ya terminó su precampaña, el miércoles 3, pero retó: “¡todos sabemos quién va a ser la próxima jefa de Gobierno!”. Los aplausos y porras tampoco fueron masivos.

La exalcaldesa de Iztapalapa subió al templete y fue presentada después de Sheinbaum Pardo. Ambas levantaron los brazos en signo de victoria ante los aplausos de la gente y los gritos de “¡pre-si-den-ta!”.

Cuando llegó a la parte en que se reproduce el audio del expresidente Vicente Fox criticando a los beneficiarios de los programas sociales, Sheinbaum preguntó “a ver, ¿quién es?”. Ante el silencio, respondió: “Noooo, se me hace que no lo reconocieron”.

Otro intento por hacer participar a la gente fue cuando preguntó sobre los programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como la gente no contestaba, les reprochó: “Se me hace que ustedes no ven la mañanera”.

Apenas arrancó algunos aplausos cuando repitió que en su gobierno seguirá aumentado el salario mínimo por encima de la inflación. “No los escucho, a ver, uno por uno”, les pedía irónicamente para que le mencionaran otras bondades del gobierno de la 4T, pero nada.

Los discursos de la exmandataria local duran en promedio 25 a 30 minutos, pero esta vez apenas rasguñó los 20, y dijo: “¡Ya vámonos porque hace mucho calor!”.

Mitin de precampaña de ?@Claudiashein? y ?@ClaraBrugadaM? en Xochimilco termina con golpes, empujones y sillazos entre militantes de Morena y PT, mientras las morenistas partían una rosca de Reyes y “sacaban” el muñequito vía ?@proceso? pic.twitter.com/xJ2TzwxSLF — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 6, 2024

Rosca, sillazos y denuncias

Cuando Sheinbaum se tomaba la foto masiva desde el templete y se disponía a partir la rosca de reyes con Brugada, abajo, en las filas de hasta enfrente, militantes del Partido del Trabajo (PT), que acompañaban a la diputada Circe Camacho, y de Morena, que iban con Érika Mendoza, ambas aspirantes a la alcaldía Xochimilco, comenzaron a pelear.

Hubo empujones, jalones de ropa, sillas aventadas y gente gritando, mientras Sheinbaum y Brugada “sacaban” el muñeco de la rosca, lo que, según la tradición, las compromete a invitar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

También hubo empujones enfrente, donde varias personas insistían en levantar de nuevo la gran manta que al inicio del mitin le mostraron a Sheinbaum, Brugada y al alcalde José Carlo Acosta, en la que se denunciaba:

“Alerta máxima. Asesino (s) suelto (s). ¡Exigimos justicia a las autoridades! Están descuartizando perros en el Bosque de Nativitas de Xochimilco. Si no hacemos algo mañana serás tú o tu familia”.