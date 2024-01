“La persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual, igual que el que está hablando”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quien lo sustituirá en la Presidencia de la República “es puro corazón” y, sin precisar nombres, refirió que esa persona es igual a él.

Durante la supervisión de los programas del Bienestar en Chicoloapan, Estado de México, el mandatario federal se dijo contento porque éstos van a continuar, aunque concluya su sexenio.

“Hacia adelante, van a continuar todos los Programas de Bienestar. Yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial, pero estoy muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual, igual que el que está hablando.

“Además, acuérdense de lo que decía el Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección. Y no hay que tenerle, y esto vale y aplica para todos, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, porque esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad”, dijo.

El presidente afirmó que derivado de las acciones de su gobierno para ahorrar recursos ya no hay gasolinazos ni han aumentado los impuestos.

“Ya vendimos el avión presidencial, son dos hospitales que se están construyendo para la gente pobre en La Montaña de Guerrero y en Oaxaca. Y así hemos ahorrado mucho.

“Por eso no se está endeudando al país, no hay gasolinazos, por eso no aumentan los impuestos, por eso México ahora es reconocido como un país seguro para la inversión, está llegando inversión extranjera, foránea, como nunca, récord. Porque, saben, en el tiempo que llevamos, nuestra moneda, el peso, es el que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, superpeso”, señaló.

En su discurso, el presidente refirió que los Reyes Magos le dijeron la estadística de los beneficiados con los programas del Bienestar en Chicoloapan.

Mencionó que continuarán apoyos para 788 jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; que 426 estudiantes universitarios del municipio seguirán recibiendo becas por cinco mil 600 pesos bimestrales y ocho mil 601 estudiantes de nivel medio superior.

“Están becados, aquí en Chicoloapan, tres mil 147, no, dos mil 534 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Ellos van a seguir recibiendo estas becas, pero se van a incorporar 536 estudiantes más, se van a ampliar las becas aquí en Chicoloapan”, comentó.