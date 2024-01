“Es muy probable que nos siga yendo bien” en 2024: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “es muy probable que nos siga yendo bien” en 2024; también, definió que le entregará la banda presidencial “a una persona honesta, muy trabajadora, muy inteligente”.

“Puro corazón y muy honesto la persona, muy trabajadora, muy inteligente, con más nivel académico que yo, mucho muy preparada la persona”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si está definido el resultado de la elección presidencial respondió: “No se puede decir eso en una democracia, porque la última palabra la tiene el pueblo. La gente no quiere la corrupción, además se hablaba de corrupción, todos sabían de la corrupción en México y lo sabía desde luego la mayoría del pueblo, todos, pero no es lo mismo saberlo, tener una idea de que hay corrupción a que cuando se combate esa corrupción me llega lo que antes yo no recibía”.

El mandatario federal explicó que no es lo mismo la democracia para el pobre que la democracia para el rico, porque en el primer caso puede tratarse de la posibilidad para sobrevivir por ser el sustento.

“No es una palabra vacía, es algo que sí tiene contenido, pero poco a poco se va a ir internalizando más todo esto, porque en sentido estricto no había democracia, la democracia era un parapeto, era una formalidad, lo que había era una oligarquía con fachada de democracia, con discurso democrático, pero en los hechos el gobierno estaba al servicio de una minoría”, afirmó.

Al final consideró que actualmente se viven cosas buenas e interesantes para todos.