López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acercamiento de la diputada trans, Salma Luévano, este fin de semana en un evento público.

Omitió la versión de que la crítica fue la reacción que tuvo el mandatario cuando dio un beso a Luévano y una vez que la escuchó buscó alejarse, como se manejó en redes sociales.

“Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos y ¿Saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso no sale…”, indicó.

El presidente recordó también cuando “salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me dio tiempo de devolverle el beso”, dijo.

Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia.#Humanista — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2024

Reiteró que “hay hombres que me besan la mano o le dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos, cómo no, es parte de mi manera de ser, sin mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar por que no voy a besar que tiene que ver la preferencia sexual?”.

Respondió al comunicador Joaquín López Dóriga cuando manejó que la crítica fue por la expresión al saber de la persona trans.