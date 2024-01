Reportan enfrentamiento con una veintena de víctimas entre Cártel de Sinaloa y CJNG en Chicomuselo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Pobladores de la Sierra Madre de Chiapas reportaron que un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado en el ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, habría dejado al menos 20 personas muertas, entre ellas dos pobladores civiles que cayeron en el fuego cruzado. Sin embargo, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido ingresar a la zona.

En una misiva que firma la “Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo” denunciaron el incremento de violencia que se está dando sin que hasta ahora haya una respuesta del Estado, quien es responsable de brindar seguridad a la ciudadanía”.

En el documento señalaron que el pasado 4 de enero alrededor de las 11:30 am se suscitó un enfrentamiento entre cárteles que tienen presencia en la región del ejido de Nueva Morelia, Chicomuselo: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS).

Indicaron que se registró un enfrentamiento que “duro alrededor de 7 horas, donde la población se mantuvo en pánico y en la zozobra, resguardándose como pudo para cuidar sus vidas, ya que en muchas de las casas las balas pasaban por las láminas. Cientos de familias atemorizadas por tanta violencia, obligándose a salir”.

Ubicación de Nueva Morelia, Chicomuselo.

Señalaron que “en este enfrentamiento hubo más de 20 personas muertas, de los cuales son dos civiles asesinados y sin que sus familias pudieran recoger sus cuerpos por el secuestro de las comunidades y no poder salir por temor a ser acusados de ser parte de estos grupos criminales”.

“Es doloroso escuchar los testimonios de las personas, ver a los niños y jóvenes temblando de miedo y enfermándose por vivir estas experiencias tan traumáticas”, dijeron en la misiva, los pobladores que pidieron reservar su identidad pues tienen miedo a represalias.

Señalaron que nadie puede denunciar ni siquiera el asesinato o desaparición de un familiar porque de inmediato también ellos son silenciados por los grupos criminales que operan en esa región.

Afirmaron que toda la población de la comunidad de Nueva Morelia tuvo que salir el día 5 de enero porque no hay seguridad para permanecer en sus casas, ya que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad.

“Hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos pues en esta zona hay intereses grandes como lo es la minería y el control de la frontera”.

Recordaron que el pasado 26 de diciembre fue desalojada la comunidad de Limonar, “donde gente armada del CJNG entró a sacarlos de sus casas, la gente huyó pidiendo alojamiento en comunidades vecinas y otros hacia los cerros”.

“El estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo, vemos como sociedad civil que tanto el Ejército, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido.

“El CJNG mantiene secuestrada la cabecera municipal con sus retenes, camiones de volteo atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía”, indicaron. Resistencia a la extorsión del crimen organizado

Expresaron que el pueblo ha resistido y seguirá resistiendo a no pagar cuotas ni ser cómplices de estos grupos criminales, por ello exigieron a los tres niveles de gobierno actúen conforme a derecho, y le devuelva al pueblo todo lo robado: “nuestra libertad, nuestros bienes materiales que con tanto trabajo hemos logrado, nuestros espacios de trabajo, la educación de nuestros hijos, la seguridad”.

Demandaron a la Secretaría de Seguridad Federal “que vengan a ver lo que está pasando en nuestro pueblo, que puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo, el miedo y el terror, la indignación e impotencia ante tanta violencia”.

Pidieron a los organismos de derechos humanos que puedan exigir al estado se garantice el estado de derecho para ese pueblo y a los medios de comunicación que hagan eco de las situaciones que se están viviendo en esa región.

La misiva

Testimonio de un campesino de Chicomuselo

Un poblador de la zona que habló con Proceso y pidió omitir su nombre por miedo a sufrir una represalia, señaló que continúa la disputa entre los dos carteles. Que el CDS ya tiene bajo su control los municipios de Motozintla, La Grandeza y Siltepec.

Indicó que en las últimas semanas el CDS ha intentado apoderarse de más territorio queriendo entrar a la cabecera municipal de Chicomuselo “pero el CJNG se resiste y se dan los topones, habiendo muertos y desaparecidos, mientras tanto mucha gente ha tenido que salirse de sus casas de las diferentes colonias afectadas, no se denuncia las desapariciones por temor a represalias, pero el ambiente que se vive es muy tenso, ya no hay una vida normal, la gente ya se está saliendo, no hay negocio y lo poco de las tiendas todo está muy caro”.

Dijo que el CJNG tiene bajo su control los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa y al parecer hasta La Concordia, “por eso hay paso entre esos puntos, pero nadie debe ir a otros lugares controlados por el otro grupo adversario, pues se arriesgan a una desaparición forzada”.

“De los militares sí hay presencia, pero no actúan. Cada grupo criminal tiene sus retenes en sus puntos límites donde está su territorio. Ya la gente solo anda esperando que de verdad se den entre los dos y ya gane uno.

"Está quedando vacío Chicomuselo por que ahorita es el punto más peligroso ya que por ahí está atacando CDS. Frontera Comalapa de alguna manera está con menos peligro obviamente mientras uno no salga a carretera”, indicó.

Expuso que hubo un enfrentamiento en un lugar que se llama Nueva Morelia municipio de Chicomuselo, entre los dos grupos rivales y se habla de bajas civiles que quedaron entre el fuego cruzado.

Dijo que en el municipio de Chicomuselo, el CDS ha ido metiéndose colonia tras colonia, mientras la cabecera municipal sigue bajo control del grupo MAÍZ-CJNG, quienes obligan a los pobladores a tapar las entradas prácticamente a la fuerza pues para evitar el ingreso del CDS”.

Sobre el suceso de la comunidad minera de Nueva Morelia, dijo que “eso fue hace 3 días, donde se dio el enfrentamiento entre ambos grupos. Muchos muertos, entre ellos civiles. Como no se comenta más, no se sabe si ya esa colonia fue tomada por CDS, de ahí sacaba barita (un mineral) el CJNG. Pero de ahí de Nueva Morelia hacia arriba, hacia la sierra de Chicomuselo no hay paso desde hace unas tres semanas. La zona cafetalera quedó aislada, sin salida, todo perdido”.

Precisó que el Maíz-CJNG tiene control de la cabecera municipal de Chicomuselo y los lugares de la carretera hacia Frontera Comalapa y Rizo de Oro, municipio de La Concordia. Las demás colonias a escasos kilómetros de la cabecera ya son de CDS... Y se van acercando”.