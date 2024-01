“Vinieron con todo”: AMLO señala campaña en su contra por ser año electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en enero de un año electoral comienzan las campañas en contra y en su caso, al ser siempre el blanco de ataques, en esta ocasión se sintió en el centro con el objetivo de afectar a la candidata de su movimiento, pero, dijo, les falló.

“Yo creo que los inicios de año son delicados y más cuando son años electorales, y de elección presidencial, entonces nuestros adversarios de manera legítima buscan cómo levantar demandas, acusaciones.

“Es natural, es legítimo, la lucha política electoral y en la democracia, entonces enero era así como para ´aquí comenzamos´ y siempre soy blanco yo, pero ahora sentí que me pusieron más en el centro para atacarme”, indicó.

Al partir la rosca de reyes, el mandatario federal platicó con los medios de comunicación sobre su percepción de este inicio de 2024 y de los objetivos de la oposición.

“A lo mejor pensando que si me atacaban a mí afectaban todo el movimiento y esto también afectaba a quien pueda representar a nuestro movimiento en las elecciones. En vez de irse sobre el partido, sobre la posible persona que resulta candidata, candidato, se fueron contra mí y les falló porque empezaron con lo de la gasolina, ya ven que siempre se padecía de la llamada cuesta de enero y era el momento”, explicó.

También expuso el tema del incremento en los cobros de casetas, en los museos y con la violencia, pero consideró que “hasta los meros de arriba, no puedo mencionar, innombrables, se fueron hasta arriba y fallaron y en política no hay que perder el impulso, entonces por ahí”.

En específico el presidente dijo que la oposición busca “exaltar todos los actos de violencia, por ejemplo lo de Guerrero, que un sacerdote dio a conocer que con drones habían atacado y habían 30 muertos, estoy hablando de esta semana, y luego que un representante de derechos humanos también en Guerrero lo mismo y lamentablemente sí hubo un enfrentamiento, formalmente perdieron la vida cinco personas, es lo que dio a conocer la Fiscalía de Guerrero, pero una masacre de 30, que habían desaparecido un pueblo con drones”.

Invitó a los medios a hacer una revisión de cómo se manejó dicha información.

“Lo de Tabasco igual, ahí también muy vinculado con la parte política porque quienes se estaban promoviendo todo este ambiente de incertidumbre, de miedo, están vinculados al bloque conservador. Afortunadamente en Tabasco la gente está muy consciente”, dijo.

Dio un dato para “presumir”: el estado donde menos fuerza tiene el PAN es Tabasco y se demuestra con la última elección donde ese partido no alcanzó el registro, al no lograr ni el 3 por ciento. “En Tabasco o somos liberales o somos radicales, pero no somos conservadores, es un orgullo”.

Al final se volvió a quejar de que publicistas echan a andar una estrategia nacional sin tomar en cuenta que México “son muchos Méxicos”, por ser un mosaico cultural, y que pueden tener conocimientos teóricos y aprenden ciertos métodos y técnicas de propaganda o publicidad, así como de manejo de opinión pública, pero no conocen la realidad. “Les falta baño de pueblo, les falta recoger los sentimientos de la gente”, dijo.

Agregó que con este inicio del proceso electoral y de “un año importantísimo se me vinieron con todo y sí me doy cuenta, ¿no? Pero no les funcionó, eso no significa que no vaya a seguir la campaña, va a continuar, dicen en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner”.