AMLO se estrena en TikTok ofreciendo disculpas a la diputada trans Salma Luévano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El amor no tiene sexo”, de esta forma el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la diputada trans Salma Luévano por llamarlo “señor que se viste de mujer”.

Con ese mensaje también inició su interacción en la red social TikTok.

Después indicó que es muy respetuoso “y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona como se identifique”.

Añadió que “si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”.

El mandatario consideró necesario usar esta red social porque aunque ya se usan los medios oficiales para transmitir la conferencia presidencial en tiempo real, ahora también busca llegar al sector de jóvenes con estos mensajes.

“A veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, con muchas personas y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes, como no hablo de corrido y ahí son mensajes cortos, no había participado en esa red que se conoce como Tiktok. Ya voy a estar en TikTok”, dijo.