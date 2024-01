Jorge Estefan Chidiac, ¿candidato de Morena? Esto es lo que se dice en Puebla sobre el priista

PUEBLA, Pue., 9 de enero (apro).- Tras el rechazo que ha generado la posible postulación del empresario José Chedraui como candidato de Morena a la alcaldía de Puebla capital, ahora surgen versiones de que es posible que el mismo partido guinda postule al actual diputado local priísta, Jorge Estefan Chidiac.

Atanacio López Rojas, quien forma parte de los llamados obradoristas, aseguró que en la Mixteca poblana corre la versión de que el secretario de Finanzas del PRI durante la campaña de Enrique Peña Nieto buscará ser candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a través de una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Este rumor no ha sido negado por Estefan Chidiac, quien es cercano al actual gobernador Salomón Céspedes Peregrina, igual que lo es Pepe Chedraui, ambos considerados sobresalientes cuadros del PRI poblano.

Al ser cuestionado sobre este rumor en rueda de prensa, el mandatario declaró: “Yo no tengo todavía algún indicio de salida como tal o de ello, pero a mí no me toca hacer ni invitaciones ni recepciones”.

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, dijo que tendrá una reunión con Estefan Chidiac este miércoles para aclarar esta versión, aunque señaló que el actual diputado sabe que el “PRI es su casa”.

Cabe señalar que Estefan Chidiac fue igual aliado político del fallecido gobernador panista Rafael Moreno Valle y uno de los principales operadores del también desaparecido Miguel Barbosa Huerta, pese a mantenerse como uno de los dirigentes más visibles del tricolor en la entidad.

En redes sociales, el exsecretario de Educación en la entidad, Melitón Lozano, repudió la posibilidad de que Estefan Chidiac, a quien se le atribuye haber diseñado la estrategia de las tarjetas Monex para cooptar votos a favor de Peña Nieto en los comicios de 2012, ahora sea abanderado de Morena.

“¿Política ficción? Si Estefan Chidiac logra ser candidato por Morena, estemos preparados para que Salinas de Gortari sea el próximo presidente de la República en 2030 por la 4T Cuarta Transformación”, escribió en sus redes sociales.

La versión sobre la salida de Estefan Chidiac de PRI surgió luego de que la senadora Nadia Navarro se adhirió a la fracción del tricolor y esto le aseguró la postulación por la senaduría de Puebla como primera fórmula de la coalición PAN, PRI, PRD y el partido local Pacto Social de Integración (PSI), misma nominación que pretendía el diputado priísta.

Cabe recordar que este domingo, los llamados obradoristas marcharon por las calles de Puebla para reclamar a la dirigencia nacional que se tomen en cuenta los auténticos cuadros fundadores del partido para definir candidaturas en los comicios de este 2024.

Al grito de “Fuera chapulines” e “Inclusión, inclusión”, los militantes y simpatizantes de Morena protestaron por la posible postulación del priísta, Pepe Chedraui, como candidato a la alcaldía de Puebla.

Sin embargo, en estos días diputados locales y cuadros de Morena que se habían registrado en el proceso interno del partido para la candidatura a la alcaldía, como los legisladores Nora Escamilla, Iván Herrera y Antonio López; el regidor Leobardo Rodríguez y la ex funcionaria Liz Sánchez, dimitieron aspiraciones a favor de Chedraui.

Igual el dirigente del PVEM, Jaime Natale, se pronunció por la postulación del empresario priísta como condición para mantener la coalición con Morena en Puebla capital.