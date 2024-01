Se resquebraja la alianza por Coahuila: PAN exige al gobernador cumplir con candidaturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional, reventó la tarde de este martes contra el gobernador Manolo Jiménez en plena disputa por la definición de candidaturas para el proceso electoral local de este año.

Previamente, el partido blanquiazul publicó un comunicado en el que señala que, por escrito, el candidato y hoy gobernador se comprometió a incluir a militantes panistas, tanto en el gobierno como en las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024.

El compromiso suscrito establece que el PAN propondría a la candidata o candidato a la presidencia municipal de Torreón, de acuerdo con el comunicado.

Este martes se vence el plazo para suscribir convenios de coalición en el estado de Coahuila. En ese contexto Acción Nacional exige a Jiménez y a la dirigencia del PRI, que cumplan y hagan cumplir el acuerdo firmado en 2023, en el que se establece que el blanquiazul propondría a la candidata o candidato a la presidencia de Torreón, entre otros municipios.

No está en riesgo la alianza: gobernador

Manolo Jiménez respondió públicamente que el PAN no está en condiciones de exigir más posiciones debido a que obtuvo un porcentaje mínimo.

De acuerdo con medios locales, Jiménez respondió que una de las condiciones del convenio de coalición fue que el partido llegara al 20 por ciento de la votación en la pasada elección de 2023, pero solamente alcanzó el 12 por ciento.

De hecho, señaló que en términos reales el PAN apenas obtuvo seis por ciento de las preferencias el año pasado.

En el caso de Torreón, ejemplificó, cuando se eligió al alcalde Román Alberto Cepeda el PRI alcanzó 150 mil votos y el PAN solo 30 mil votos. “Entonces explíquenme cómo se puede pedir eso si no son barajitas”, dijo Jiménez, según Vanguardia.

“Ojalá la dirigencia nacional respete a la dirigencia estatal, que nos permita hacer una alianza en Coahuila”, dijo Manolo Jiménez, quien descartó riesgo de ruptura en la alianza.

“Por parte de nosotros, no, de nuestro partido, no hay riesgo, por parte del PAN Coahuila puedo decir que tampoco y por parte de la dirigencia del PRD, tampoco. Si esto no llegara a buen puerto sería responsabilidad cien por ciento de la dirigencia nacional”, señaló Jiménez.

Responde Marko Cortés

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojimmienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho”, acusó Marko Cortés en su cuenta de X (Twitter), donde presentó el documento firmado por Jiménez junto con los líderes de los partidos de la coalición.

“El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que @AccionNacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura.

“En honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación.

“En el PAN somos serios, sí honramos nuestros compromisos, no pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución.

“Manolo Jiménez, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición, por el bien de México y de Coahuila. Confío que le darás resultados a la gente que te eligió y cumplirás tu palabra”, concluyó.